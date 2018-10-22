6 камер. В Китае рассекретили характеристики нового смартфона Honor

Китайский регулятор TENAA опубликовал спецификации смартфона Honor Magic 2 с шестью модулями камер.

Honor Magic 2 получит три камеры спереди и три сзади, сообщает GizmoChina.

Тройная тыльная камера сочетает основной датчик разрешением 16 Мп, вспомогательный датчик на 24 Мп и телефото объектив с датчиком на 16 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Кроме этого, у новинки есть два датчика для трехмерного сканирования Time of Flight (TOF) лиц пользователей. Доступ к фронтальной камере открывается сдвиганием экрана, как на Xiaomi Mi Mix 3. Таким образом, общее количество камер на этом телефоне - 6.

Honor Magic 2 получил 6,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 x 1080. Телефон построен на некоем восьмиядерном процессоре с частотой 2,6 ГГц. Ранние утечки подтверждали, что это будет чип Kirin 980.

На сайте TENAA смартфон представлен в двух вариантах: Honor TNY-AL00 и Honor TNY-TL00. Модель TNY-TL00 имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а модель TNY-AL00 поставляется в двух вариантах: одна имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а другой - 8/256 ГБ.

TENAA подтверждает, что у телефона есть встроенный сканер отпечатков пальцев, но в спецификациях не упоминается аудиоразъем. Гаджет работает под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0. Смартфон получил батарею на 3,400 мАч и поддержку быстрой зарядки. Подтверждения о поддержке беспроводной зарядки пока нет.

Смартфон Honor Magic 2 весит 206 граммов. На сайте регулятора TENAA сообщается только о черном варианте гаджета, но живые фотографии показали, что ожидаются также синие и красные варианты.

Цена смартфона на старте продаж пока неизвестна. Презентация Honor Magic 2 пройдет 31 октября в Китае.