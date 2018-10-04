512 Гб. В Китае рассекретили характеристики нового флагмана Huawei

Китайский регулятор TENAA опубликовал спецификации смартфонов Huawei Mate 20 Pro и Mate 20, среди которых упоминается версия с 512 Гб встроенной памяти.

Регулятор показывает около 20 различных модификаций новых флагманских смартфонов, но, возможно, не все они поступят в продажу, пишет GizChina.

Известно, что Huawei Mate 20 Pro, как и обычный Mate 20, получит новый восьмиядерный процессор Kirin 980, выполненный по 7-нм техпроцессу. Ожидать нужно также Android 9.0 с графическим интерфейсом EMUI 9.0.

Что касается объемов памяти, то Huawei подготовила немало вариантов. Huawei Mate 20 выйдет в девяти версиях с различными объемами памяти: 4 Гб RAM + 64/128/256 Гб ROM, 6 Гб RAM + 128/256/512 Гб ROM и 8 Гб RAM + 128/256/512 Гб ROM. Huawei Mate 20 Pro будет доступен в пяти версиях. Существуют модели с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ дискового пространства, а три других с 8 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ пространства для хранения.

Вероятно, будет также представлен Huawei Mate 20 Porsche Design. Эта модель получит семь вариантов исполнения: 4 Гб RAM + 128/256 Гб ROM, 6 Гб RAM + 256/512 Гб ROM, а также 8 Гб RAM + 128/256/512 Гб ROM. Возможно различные конфигурации будут доступны для разных стран.

Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор емкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Сзади у Huawei Mate 20 будут три камеры с логотипом LEICA и светодиодом. Само расположение камер в форме квадрата является достаточно необычным.

Презентация Huawei Mate 20 должна состояться 16 октября на мероприятии в Лондоне.