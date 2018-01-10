50 человек эвакуировали из магазина Apple в Цюрихе из-за загоревшегося iPhone

Из Apple Store в Цюрихе эвакуировали около 50 человек после того, как перегретый аккумулятор iPhone начал дымить

Семь человек, в том числе продавец, который пытался извлечь поврежденную батарею, получили помощь медиков, пишет SFGate.

Сотрудник Apple Store получил незначительные ожоги при удалении перегретой батареи. Как отметили в полиции, никто на месте происшествия не требовал госпитализации. Судебно-медицинский институт Цюриха в настоящее время изучает батарею, о которой идет речь, чтобы определить причину перегрева.

"Персонал действовал хорошо и правильно", - подчеркнули в полиции Цюриха после того, как сотрудникам ведомства пришлось засыпать место возгорания песком, а затем проветривать помещение магазина.

Компания Apple пока никак не прокомментировала произошедшее.

В декабре 2017 года НВ сообщало, что компания Apple подтвердила слухи о снижении скорости работы iOS-устройств по мере износа аккумулятора. Дело в том, что из-за уменьшения максимальной емкости литий-ионнных батарей они не могут выдавать необходимый ток при пиковой нагрузке на процессор. В этом случае устройства выключаются, чтобы не повредить электронные компоненты.