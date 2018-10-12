Мы не нищие, мы экономные. Пять лучших смартфонов до 3 тыс. грн

Смартфоны бюджетного уровня редко бывают на слуху. Считается, что их покупают лишь самые нетребовательные пользователи. Однако это не так. Многие покупатели уверены, что нет смысла переплачивать за то, что им не нужно.

Помните шутку о том, что гамбургер — это не фастфуд, а хорошая, но быстро приготовленная еда? Ее долгое время использовали в своей рекламе разные американские сети фастфудов. Логика в этом есть. И судя по тому, как забиты украинские макдональдсы в любое время суток, народ вполне понимает эту логику.

Отсюда и бешеный спрос на недорогие смартфоны. В стране, где большая часть населения лишена шансов накопить на новый iPhone, это логично.

Что если вам нужен смартфон для того, чтобы пользоваться соцсетями и мессенджерами, банковскими приложениями, картами и приложениями для такси, но вы не снимаете шедевры на закате, не играете в новомодные игры и не особо переживаете, если кто-то примет вас за «лоха» из-за того, что у вас не топовый смартфон?

В таком случае, добро пожаловать в мир разумных покупок. НВ выбрало пять самых достойных смартфонов в минимальной ценовой категории до 3 тыс. грн.

Sony Xperia L1 2/16GB

2900 грн

Кирпич с унылым экраном, но солидным набором функций

Бюджетная «сонька», которая выглядит ощутимо дороже, чем стоит на самом деле. Это делает ее отличным выбором для тех, кто любит недорогие, но стильные вещи.

Смартфон немаленький (151 x 74 x 8,7 мм) и тяжеленький (180 г) несмотря на отсутствие металла в корпусе (тут сплошной пластик). Защиты от воды, конечно же, нет (пока это привилегия флагманов и защищенных телефонов).

5,5-дюймовый экран с IPS-матрицей имеет всего лишь HD-разрешение и довольно посредственную картинку с малыми углами обзора.

Скромный процессор MediaTek MT6737T и 2 ГБ оперативной памяти вполне успешно справляются с несложными задачами. Но попытка запустить одновременно браузер, «фэйсбучек» и «телеграмчик» приводит к заметным тормозам. Встроенной памяти всего 16 ГБ, но Xperia L1 поддерживает карты памяти объемом аж до 256 ГБ.

Основная камера — 13-мегапиксельная и снимает она лучше, чем можно было бы ожидать от смартфона за такие деньги. Фронтальная 5-мегапиксельная камера сгодится для того, чтобы сняться на аватарку или отправить сэлфи бабушке. Но «знаменитым инстаграмщицам», конечно, такого качества не хватит.

Можно установить две сим-карты, но поддержка сетей 4-го поколения будет работать только на одной из них. Аккумулятор тут имеет емкость 2620 мАч. На день активного использования его хватает.

Также в Xperia L1 установлен современный разъем USB Type-C. Поддерживается NFC, так что можно оставлять дома банковскую карту, когда идешь в супермаркет. Ну и Android 7 все таки тоже можно записать в плюсы модели.

Xiaomi Redmi 6A 2/16GB

2900 грн

Тонкий, звонкий, но немного устаревший

Аналог и прямой конкурент вышеупомянутого Sony Xperia L1 за те же деньги.

Redmi 6A чуть тоньше (147,5 х 71,5 х 8,3 мм) и ощутимо легче (140 г), при фактически такой же диагонали экрана (5,45 дюйма). Корпус также выполнен из пластика, разумеется без защиты от воды.

Экран имеет разрешение 1440*720 точек, IPS-матрица выдает вполне приличную картинку, не хуже, чем у некоторых смартфонов вдвое дороже.

Процессор HelioA22 и 2 ГБ оперативной памяти чудес не обещают. И на практике их нет. Производительности за глаза хватит тем, кто звонит, фотографирует, переписывается в мессенджерах и листает соцсети.

Более серьезные задачи могут изрядно «притормозить» Redmi 6A, в частности, геймерам этот смартфон, как и другие конкуренты в этом ценовом диапазоне, не особо подойдет.

13-мегапиксельная камера выдает снимки весьма и весьма пристойного качества днем и довольно посредственные вечером. Частенько ошибается автофокус, а при съемке видео кроме автофокуса очень раздражает блуждающий баланс белого.

Есть поддержка двух сим-карт, вместо одной из них можно поставить карту памяти MicroSD емкостью до 256 ГБ. Есть поддержка сетей 4G.

К серьезным плюсам можно отнести довольно свежий Android 8.0.

К недостаткам запросто можно причислить архаичный Micro USB разъем вместо новомодного USB Type-C и отсутствие NFC.

Зато аккумулятор имеет емкость 3000 мАч. На день активного использования его хватает с запасом. Пользователи, которые редко достают смартфон из кармана вполне могут получить полтора дня автономной работы, с натяжкой даже два.

Meizu M6 2/16 GB

2600 грн

Услада для меломанов

А вот герой чуть меньшего калибра. Meizu M6 имеет 5,2-дюймовый экран, хотя по габаритам и массе сопоставим с вышеупомянутым Xiaomi Redmi 6A (148,2 х 72,8 х 8,3 мм, 140 г).

Рамки вокруг экрана великоваты по нынешним меркам. Зато экран — один из лучших в смартфонах за эти деньги, да и олеофобное покрытие тут отменное, «залапать» экран не просто.

Железо тут ожидаемо слабенькое - процессор MediaTek MT6750N, 2 ГБ оперативной памяти. Нетребовательному пользователю этого хватит, тормозить смартфон начинает, лишь если его как следует «пригрузить».

13-мегапиксельная камера выдает на удивление толковые фото при хорошем освещении, прямо даже не верится, что так снимает смартфон дешевле 3000 грн.

Зато в сумерках все становится на свои места — раз попробовав, камеру больше не хочется включать.

Колоссальным плюсом Meizu M6 является качество звучания в наушниках, это буквально настоящий меломанский смартфон, разве что запас громкости маловат, чтобы можно было говорить о паритете с флагманами.

Аккумулятор емкостью 3070 мАч гарантирует день активной работы и не более того.

Есть поддержка 4G, два слота для сим карт, в один из них можно поставить карточку MicroSD (до 128 ГБ).

NFC здесь нет, а для зарядки и подключения к компьютеру используется Micro USB.

Работает все это чудо под управлением Android 7.0.

Samsung Galaxy J2 Core 1/8 GB

2900 грн

Простенько, но престижненько

На первый взгляд странно покупать за те же деньги смартфон с менее мощными характеристиками. Galaxy J2 Core имеет лишь 5-дюймовый экран со скромным разрешением 960*540 точек, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной.

Однако, эта модель заслуживает внимания, поскольку работает под управлением Android Go — облегченной версии операционной системы. Она оптимизирована для слабого железа, подразумевает лайт-версии многих приложений и т. д.

Вот и Galaxy J2 Core на деле совсем не производит впечатления «тормоза» или попросту слабенького устройства. Наоборот, работать со смартфоном приятно и комфортно.

Опять таки, нужно понимать, что это попросту «звонилка» и «писалка» с большим экраном.

И, кстати, довольно толковой 8-мегапиксельной камерой. Во всяком случае, в своем ценовом сегменте смартфон не пасет задних.

Автономность — важный плюс модели. Отчасти благодаря облегченному Android Go, отчасти благодаря аккумулятору емкостью 2600 мАч, Samsung Galaxy J2 Core способен спокойно работать 1,5-2 дня при активной нагрузке.

И еще — у Samsung Galaxy J2 Core съемная задняя крышка! Это неслыханно для 2018 года. Уже выросло целое поколение пользователей, которые вообще не представляют, что можно залезть внутрь смартфона как-то иначе, кроме лотка для сим-карты.

А тут — по старинке съемная крышка, которая не только дает возможность удобного доступа к сим-картам, но и (внимание!) позволяет самостоятельно поменять аккумулятор.

Самым же главным достоинством модели является бренд. Как бы там презрительно не шипели «яблочники», Samsung удалось построить сильный и престижный бренд. Сегодня даже среди людей, далеких от технологической тусовки, принято считать, что Samsung делает едва ли не лучшие гаджеты. В связи с этим у некоторых велик соблазн выбрать Samsung даже среди весьма простеньких моделей. Даже, если корейский смартфон и рядом не валялся с конкурентами по характеристикам. Престиж, как не крути.

Blackview BV4000 1/8 GB

2700 грн

Унылый, но неубиваемый

Велик соблазн и дополнить список еще одним 5,5 дюймовым «китайцем» вроде Huawei или опять таки Xiaomi или Meizu.

Но обзор самых интересных предложений в этом ценовом диапазоне был бы неполным, если бы мы проигнорировали набирающие популярность защищенные смартфоны.

У Blackview BV4000 можно при желании обнаружить массу недостатков. Ну или во всяком случаев, поводов для придирок. Однако, за эти деньги — это вероятно самый интересный смартфон, который не страшно уронить с высоты человеческого роста или случайно утопить в пиве.

Итак, BV4000 — довольно громоздкий и увесистый гаджет (143,9 х 74,2 х 13,2 мм, 205 г). От гопников отбиваться — в самый раз.

Дизайн постарались сделать максимально брутальным. Защищенность смартфона подчеркивают не только многочисленные винты на задней крышке, но и внушающая трепет надпись IP68 на лицевой части прямо под экраном.

Собственно, именно сертификация по стандарту IP68 (до получаса под водой на глубине 1 м) — гордость Blackview BV4000. Я топить его не пробовал, но в интернете можно найти тесты, которые смартфон проходит с разной степенью успеха.

В любом случае, это единственный смартфон за такие деньги, который можно смело порекомендовать растяпам, вечно разбивающим и топящим свои гаджеты.

В остальном же, Blackview BV4000 — довольно скромный девайс.

4,7-дюймовый экран имеет лишь HD-разрешение (1280*720 точек, IPS). Цветопередача и углы обзора весьма посредственны.

С точки зрения железа — тоже ничего примечательного. Смартфон лучше всего проявляет себя в роли обычной «звонилки». При более серьезных задачах он подтормаживает, некоторые приложения произвольно закрываются.

Так что наличие Android 7 даже в плюсы не запишешь. С таким быстродействием это неважный нюанс.

Ну и да, Blackview BV4000 не поддерживает 4G. Впрочем, именно для этой категории смартфонов это не так важно. Дай бог, чтобы на вашей любимой речке была хоть какая-то связь, что уж там говорить о 4G, который и в крупных городах не везде есть.

К плюсам можно отнести время автономной работы. Благодаря емкому аккумулятору ( 3680 мАч) и небольшому экрану с низким разрешением у Blackview BV4000, похоже, довольно скромное энергопотребление. Поэтому даже при довольно внушительном количестве звонков и активной переписке в мессенджерах смартфон способен проработать пару дней.

Основная 8-мегапиксельная камера, даром, что двойная, снимает очень уныло. Даже в солнечный день снимки получаются какими-то тускловатыми и замыленными. О вечерней съемке лучше вообще не заикаться. Фронтальная камера ничуть не лучше. Видео Blackview BV4000 снимает на уровне любительских камер 1990-х.

Но, правда, это именно тот смартфон, который не страшно взять с собой на рыбалку или какую-нибудь пьянку на природе. Разбить или «промочить» его сложно, а если потеряется — ну что ж, он стоил не так уж дорого.