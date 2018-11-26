48 МП. Xiaomi готовит флагманский смартфон с необычной камерой

Китайская компания Xiaomi сертифицировала в Китае смартфон Mi 9, который сможет делать снимки разрешением 48 МП.

Гаджет получит три модуля основной камеры, сообщает I Geek Phone.

Смартфон будет оснащен новым процессором Snapdragon 8150. Это также соответствует слухам о выпуске Qualcomm модели Snapdragon 8150 в начале декабря. Считается, что Xiaomi Mi 9 появится вскоре после выхода процессора Qualcomm, то есть, возможно, уже в середине декабря.

Если это так, то Xiaomi станет первым флагманским флагманом, оснащенным 7-нанометровым Snapdragon 8150. Но, возможно, презентация состоится позже — в начале следующего года.

Xiaomi Mi 9 получит 10 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается коннектор USB Type-C, защита от воды и пыли по стандарту IP68, поддержка 5G, беспроводная зарядка Qi мощностью до 12 Вт, технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 5.0.

По слухам, новинка оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем. Также Mi 9 получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Сертификация подтверждает наличие тройной основной камеры с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586.

Ранее НВ сообщало, что глава Xiaomi Лин Бин в своем аккаунте в Weibo показал флагманский Xiaomi Mi MIX 3, который подключен к мобильной сети пятого поколения. На снимке виден логотип Android Pie в верхнем левом углу и значок сигнала 5G вверху справа.