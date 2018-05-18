31 мая Xiaomi представит в Китае новый флагман

В китайском городе Шэньчжэнь 31 мая Xiaomi покажет флагманский смартфон Xiaomi Mi 8th Anniversary Edition.

В китайских соцсетях уже появилось изображение коробки нового гаджета, пишет GizmoChina.

В описании мероприятия говорится, что оно пройдет 31 мая в 14:00 по местному времени или в 8:00 по Киеву. Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, сообщил в соцсетях, что в ходе этого события будет представлено "множество новых продуктов".

Билеты на мероприятие приобрели 5000 человек. Интересно, что запуск Mi MIX 2S в марте собрал аудиторию в 2 000 человек. То есть, майская презентация будет намного более масштабной. Видимо, Xiaomi покажет сразу несколько продуктов, включая смартфон Xiaomi Mi 8th Anniversary Edition.

В китайской соцсети Weibo появилось доказательство, что как минимум один телефон Xiaomi с цифрой 8 в названии все-таки появится. В сеть попало изображение коробки, верхнюю часть которой украшают большая цифра 8 и логотип бренда. Нельзя точно сказать, относится ли коробка к модели Mi 8 или же к Mi 8th Anniversary Edition.

В пользу существования модели Mi 8 говорит один интересный факт из прошлого. В декабре 2013 года Лэй Цзюнь поспорил с генеральным директором Gree Electronics Appliances. Цзюнь пообещал, что его компания в течение пяти лет обойдет конкурента по величине бизнеса. После этого уже вице-президент Xiaomi опубликовал пост в Weibo, в котором говорилось, что производитель вне зависимости от своего финансового положения подарит конкуренту 100 экземпляров модели Mi 8. А пять лет с момента спора заканчиваются в 2018 году.

По предварительной информации, смартфон будет поддерживать технологию 3D-распознавания лиц и получит самое современное железо, в том числе и процессор Qualcomm Snapdragon 845. Также отмечается, что компания может представить флагманский Mi7 и долгожданный фитнес-трекер Mi Band 3.