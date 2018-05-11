23 мая Xiaomi может представить загадочный смартфон 8th Anniversary Edition

По свежей информации, на презентации 23 мая компания Xiaomi анонсирует сразу два смартфона.

Вместе с давно ожидаемым Xiaomi Mi 7 китайский производитель может показать модель следующего поколения - 8th Anniversary Edition, пишет GizmoChina.

Новая утечка утверждает, что 8th Anniversary Edition станет настоящим событием. Источник предполагает, что компания удивит своих поклонников, выпустив гаджет с 3D-функцией распознавания лиц. Таким образом, смартфон 8th Anniversary Edition будет первым Android-телефоном, в котором реализуют 3D-распознавания лиц.

Как и в случае с Mi 7, 8th Anniversary Edition, по слухам, оснастят вырезом на дисплее. Вероятно, процессор Snapdragon 845 на этом гаджете будет сопровождаться 8 ГБ ОЗУ.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь ранее намекнул, что функция сканирования отпечатков пальцев под дисплеем будет доступна на модели Mi 7. Следовательно, может случиться так, что Mi 7 может получить встроенный сканер отпечатков пальцев, в то время как модель 8th Anniversary Edition может получить разблокировку по лицу, как в iPhone X.

Такой подход Xiaomi напоминает прошлогоднюю презентацию Apple, когда компания представила сразу две модели своих iPhone. Тем не менее журналисты GizmoChina рекомендуют отнестись к новому слуху с долей скепсиса.

Ранее НВ сообщало, что в базе данных Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Valentino. Главной особенностью устройства стал неанонсированный пока процессор от Qualcomm - Snapdragon 638. Тесты показали, что устройство имеет 6 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 8.1 Oreo.