23 авторских Telegram-канала украинцев, на которые стоит подписаться - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, авторские каналы украинцев.

Технологии, медиа и общество - Андрей Бродецкий, журналист, экс-главред журнала о технологиях Apparat. Ведет канал о технологиях и об их влиянии на мир.

Andrey Burenok - Основатель проекта TripMyDream Андрей Буренок рассказывает про свои путешествия и съемки.

Космос с Иваном Яковиной - Наш обозреватель Иван Яковина обожает космос и разговоры про колонизацию Марса. Так что если хотите присоединиться к увлечению нашего автора - welcome.

Лента Кейна - Главный редактор сайта о музыке Comma Сергей Кейн периодически открывает новые музыкальные горизонты для своей аудитории.

Музыкальный гик - Алексей Бондаренко, главный редактор музыкального сайта LiRoom, занимается примерно тем же, но при этом он еще и запустил своеобразный проект #100украинскихальбомов, в рамках которого пишет про 100 “крутых и важных” украинских релизов.

Березовый сок; Надо ехать! - Закроем музыкальный набор каналами редактора Карабаса Юрия Березы. Первый - это его личный блог, где он делится понравившейся ему музыкой, а вот второй - настоящая находка для меломана. Здесь отслеживают, где будут проходить концерты популярных групп, а также музыкальные фестивали - их лайнап и цены. Поэтому, если хотите подобрать фестиваль “под себя”, лучшего места не найдете.

Pekar's Book Club - Канал ведет украинский предприниматель Валерий Пекар. По его словам, каждые две недели на канале будет выходить книга, “которую должны прочитать украинцы”.

Glenn Carstens via unsplash

Оля и ее библиотека - Небольшой канал Ольги Кудиненко, основательницы благотворительного фонда Таблеточки. Здесь она делится впечатлениями о прочитанных книгах, а также кидает ссылки на разные интервью или статьи.

Букер - Журналист Михаил Сапитон также пишет про книги и сопутствующую им культуру.

Канал Лодыгина - Сооснователь радио “Аристократы” Ярослав Лодыгин на своем канале делится абсолютно всем - от фотографий со съемок и музыки до ссылок на успешные стартапы и шахматные партии.

Startup Level - Игорь Стефурак работает над проектом «Воркселератор» (поиск нетехнических вакансий в креативных сферах). Делится всякими интересностями из мира стартапов.

Dubilet - Бывший IT-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет сейчас работает над набирающей популярность картой monobank. На своем канале как рассказывает об этой карте, так и делится информацией на миллионы разных тем - от экологии до цензуры в Китае.

Геймер - Сергей Сурепин - автор множества статей об играх на разных порталах. Именно об игровой индустрии он и пишет на своем канале. Все последние новости, анонсы и релизы.

one more lipstick please - Канал для девушек от бьюти-редактора Marie Claire Ukraine Марии Панченко. Мария рассказывает о современных трендах и косметических брендах. И все это в дружеской атмосфере.

DDlinks - стартапер Денис Довгополый активно ведет канал на английском языке. Он отбирает лучшие статьи о трендах в мире предпринимательства и стартапов. Также бывают всякие инфографики и даже немного юмора.

Igor Ovsyannykov via Unsplash

Киев на Английском - Основатель стартапа Ecoisme Иван Пасечник подсказывает, куда можно сходить в Киеве, чтобы попрактиковать свой английский - будь то кино в оригинале, просто общение на любые темы или программа обучения.

Еда и сериалы - Главный редактор женского издания Девочки Оксана Павленко пишет про сериалы (на это намекает название), но не о еде (на это тоже намекает название).

To whom you shall go - Основательница школы Bazilik Марина Батуринец на своем канале делится ссылками на аккаунты в Instagram, которые выделяются среди общей массы. Большое количество невероятной красоты для вдохновения!

didkovsky - Основатель консалтинговой компании Ресторанские Сергей Дидковский свой канал посвятил ресторанам, шуткам и иногда интересным вакансиям.

Лекции в коллекцию - Виктория Прудник, бренд-менеджер Jägermeister в Украине, собирает интересные статьи со всего мира. Готовьтесь к тому, что некоторые из них будут на английском, но это не должно стать помехой - каждая статья сопровождается аннотацией от автора, иногда даже не нужно читать полную статью (вариант для ленивых).

ДжанлукаЛападула - Спортивный журналист Юрий Шевченко обожает итальянский футбол - именно о нем он и пишет. И уходит намного глубже, чем подвиги Андрея Шевченко в Милане.

Сміявсь - и на десерт - канал нашего редактора раздела LOL Сергея Депутата. Сюда попадает то, что не доходит до материалов, но поделиться хочется.