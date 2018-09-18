19 сентября Xiaomi покажет загадочный продукт с Xiao Ai

Компания Xiaomi официально объявила, что 19 сентября в городе Чэнду будет выпущен таинственный новый продукт с поддержкой Xiao Ai.

Судя по официальному анонсу, этот таинственный новый продукт связан со временем, пишет GizChina.

Xiao Ai - это голосовой помощник китайского производителя Xiaomi. Его можно встретить в новых умных колонках — Mi AI Speaker и Mi AI Speaker Mini. По слухам, новым продуктом может стать небольшой будильник с поддержкой искусственного интеллекта, но подтверждения этому пока нет. Возможно, будет представлена новая умная колонка.

В дополнение к таинственному новому продукту с поддержкой Xiao Ai, на этой конференции будет представлены два новых смартфона: Xiaomi Mi 8 Youth Edition и Xiaomi Mi 8 On-Screen Fingerprint Edition.

На данный момент существует множество утечек и спекуляций относительно Xiaomi Mi 8 Youth Edition. Согласно официальным данным, этот смартфон будет доступен в золоте, сером, голубом и других цветах. Версия Shuguang Gold получила еще и зеркальный эффект.

Смартфон оснащен 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2280 × 1080. Его восьмиядерный процессор работает на частоте 2,2 ГГц (вероятно, это Snapdragon 660AIE). Гаджет получит 24-мегапиксельную фронтальную камеру, Android 8.1 Oreo аккумулятор на 3250 мАч.

Что касается версии Xiaomi Mi 8 On-Screen Fingerprint Edition, информации об этом смартфоне меньше. Вероятно, потому, что он идентичен обычным Xiaomi Mi 8, а различие лишь в сканере отпечатков пальцев под экраном. Это делает его вторым смартфоном Xiaomi, который поставляется с подобным сканером после версии Xiaomi Mi 8 Explorer.