Вокруг света. 19 каналов эмигрантов, на которые стоит подписаться в Telegram – выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, запущенные эммигрантами.

Если вы еще не следите за каналами НВ — подписывайтесь на наш Telegram, Мнения Нового Времени и Viber!

Der Kanal — Киевлянин переехал в Австрию и делится особенностями жизни в этой стране.

Свой в Дании — Интересный канал о жизни в Дании – автор рассказывает о важности знания хотя бы английского языке при переезде, о борьбе за права и доброте людей.

Norway live — Артур Камалов живет в Норвегии, и пишет об одной из самых "холодных" национальностей в мире. Кстати, в одном из последних постов он рассказывает о своем знакомом украинце, который переехал к Северному полюсу преподавать танцы.

Глазами Богдана — Богдан Мифтахов — публицист и аналитик из Киева, который поехал учиться в Берлин. Тут вы узнаете о жизни в Берлине, разные интересные факты о городе и даже немного о немецкой политике.

Мама, всё UK — Девушка по имени Кристина, переехавшая в Лондон присматривать за больным родственником, так там и осталась. Почитайте о британском акценте, диджитализации жизни и маниакальному следованию правилам. Полезные статьи для туристов тоже найдутся.

Дежурный по Риму — Слава живет в Риме и рассказывает о главных событиях в городе, выставках, которые стоит посетить и, как и все мы, иногда злится на бюрократию.

Испания рядом — На этом канале можно не только узнать о жизни в Испании, но и параллельно немного подучить базовые фразы на испанском языке, которые могут пригодиться в поездке.

Дневник лаовая — Автор канала (Максим Загоруйко) пишет об учебе и жизни в Китае. Очень удобно устроенный канал, в котором есть навигация по постам, а также без проблем можно связаться с автором, чтобы задать интересующие вопросы.

Laowai_Daily — Девушка по имени Маша живет в Шанхае и рассказывает о китайцах и их жизни.

Photo by Tim Gouw on Unsplash

China Inside — И еще один канал о Китае. Он ведется в более строгой манере, посты здесь не такие "жизненные", а скорее информационные. Каждому свое, как говорится.

Шамбалэнд — Девушка по имени Ирина Яковлева живет в Токио, где она учится в языковой школе и планирует остаться навсегда. Приятно читаемый личный блог, в котором девушка делится неудачными экзаменами, забитым метро, красивыми фотографиями и, конечно же, интересными историями и путешествиями.

ГРОЗЯН — Украинский дизайнер переехал в Сан-Франциско и рассказывает не только о жизни, но и делится инсайдами из Кремниевой долины. К сожалению, канал ведется не очень активно, но зато, если полазить в истории, можно найти много советов на тему переезда в США.

Равнодушная эмиграция — Парень, который живет в США и учится в Польше. Согласитесь, не самая распространенная комбинация. Здесь не будет лайфхаков, зато будет много красочных историй.

За бугром — Автор этого канала делится полезными вещами, которые должен знать человек, планирующий переехать в США. Как сэкономить, как вас могут развести, как определить, опасен ли район и как заработать 200 долларов «из воздуха» — автор рассказывает истории буквально обо всем и это очень интересно.

Мама, я в ЮАРи! — Анастасия Фрост сделала не самый ожидаемый для многих людей выбор — она живет в Южной Африке. Почитайте ее канал и поймете, что это — не та "типичная" Африка, о которой слышало большинство из нас.

ЭКСПАТ — Автор уехал в Нигерию и рассказывает о работе, людях и своих ощущениях. При этом, он не ограничивается только бытовыми вопросами: "Мне интересно всё, особенно культура, жизнь людей, их психология, поведение и многие другие духовные аспекты".

Потому что это Африка — Дмитрий не живет в Африке постоянно, но ездит туда очень часто — такова специфика его работы: "Африка вызывает кучу эмоций, Африка — это постоянная драма. Вам может быть тут тяжело, противно, мерзко, но вот скучно не будет точно, ну, по крайней мере, первое время".

Tales from Middle-Earth — Заметки двух девушек, которые переехали жить в Новую Зеландию. И оригинальное название, которое оценит каждый, кто смотрел или читал Властелин Колец.

Dubai live. — Канал, посвященный одной из самых дорогих стран – ОАЭ. Узнайте, стоит ли получать местный диплом, о все больше растущих ценах и штрафах, а также об особенностях арабского языка и взаимопонимании представителей арабского мира.