16 каналов про путешествия, на которые стоит подписаться в Telegram - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, посвященные путешествиям.

Путешествуй дешево, Ветер дует, Lowcost UA, Time To Travel Україна, Дешеві авіаквитки – Украинские сервисы, отбирающие самые интересные предложения по турам и перелетам в соотношении цена\качество. Must-have как для любителей спонтанных путешествий, так и для тех, кто планирует свои поездки заранее.

KidsTravel – Канал для родителей, которые хотят путешествовать с детьми: личный опыт, лайфхаки, отзывы, обзоры стран, рекомендации, подкасты.

Бродяги Дхармы – Много-много интересных статей о путешествиях. Также есть крутой канал на Ютубе.

Bushcraft Channel – Канал для любителей экстремального отдыха. Советы по выживанию – мало ли, вдруг вы однажды окажетесь в одиночестве посреди океана!

Omriyana: твій внутрішній безвіз – Идеальный канал для студентов. Название канала обыгрывает безвиз, которые так ждали в Украине. Таким образом автор намекает, что для классных путешествий и живописных мест безвиз необязателен – можно путешествовать и по Украине.

Бэкпэкер – (по-английски "backpacker" от backpack – "рюкзак") – это турист, который путешествует за небольшие деньги с одним лишь рюкзаком за плечами. Слоган автора канала: "Каждый может путешествовать не зависимо от достатка и занятости". Потому и фотографии, и видео с заметками получаются очень аутентичными.

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Beard&Corn travel – Канал молодой пары Сергея Мартыненко и Саши Беловой, которые много путешествуют и делятся своими впечатлениями. В ближайших планах у ребят – США и Коста-Рика.

мы где-то здесь – Еще один канал от путешествующей пары. Последние три месяца ребята провели в Азии, а теперь полетели в США – например, сейчас они занимаются серфингом на Гавайях.

BadPlanet – Захватывающий и насыщенный канал о самых диких местах во всем мире. Сейчас автор путешествует по Латинской Америке, публикует много красочных фотографий и рассказывает увлекательные истории.

Кругаля – За каналом стоят трое парней, которые отправились в кругосветное путешествие. Здесь вы не найдете советов, как дешевле добраться или где вкуснее поесть: "Мы стараемся фиксировать настоящую жизнь здесь и сейчас. Ибо нет ничего ценнее этого. Она уходит, как песок сквозь пальцы. Мы собираем этот песок и передаем его вам через тексты, фото и видео".

Фотобродяга – Путешествие в фотографиях – здесь к каждой фотографии следует небольшая заметка об интересных особенностях страны. Сейчас автор путешествует по Индии и рассказывает о местных жителях (особенно рыбаках), флоре и фауне.

Миша в пути – Автор рассказывает про свои путешествия, уделяет много внимания расценкам и подсказывает, какой бюджет вам понадобится для поездок.