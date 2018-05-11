12 каналов про путешествия по Украине, на которые стоит подписаться в Telegram - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, посвященные путешествиям по Украине.

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Подорожуючи Україною — Игорь Липницкий ведет канал, в котором рассказывает о местах, где побывал лично. Историй практически нет, есть только места, координаты и краткое описание, что придает каналу некую структурность.

Карпатський волоцюга — Мирослав Мельничук утверждает, что не нужно быть спортсменом или экстремалом, чтобы пойти в поход в Карпаты. В рамках своего канала он рассказывает о самых красивых местах в украинских горах, а также дает полезные советы обо всем, что может пригодиться в походе - от правил безопасности в горах, до настоящих путеводителей.

UKRAЇNER — Да, один из самых популярных украинских Youtube-каналов о путешествиях есть и в Telegram. Ребята показывают как отдаленные, так и популярные места, доказывая, что красота Украины не только в природе, но и в людях.

Omriyana: твій внутрішній безвіз — Название канала обыгрывает безвиз, который так ждали в Украине. Таким образом автор намекает, что для классных путешествий и живописных мест безвиз необязателен — можно путешествовать и по Украине.

Туристична Україна — Андрей Орлов пишет короткие заметки обо всем, что может помочь в путешествии. Здесь есть как советы для поездки на автомобиле, так и списки лучших мест для фотографий, где должен сфотографироваться каждый украинец.

Глобус України — Гордий Вербицкий уже более 15 лет путешествует по Украине, а потому может подсказать очень много мест, ради которых стоит сесть в машину и потратить несколько часов в пути.

Фото: UAGlobe via Telegram

TourismUA — Автор канал рассказывает о разных уникальных событиях (например, о чемпионате по готовке бограча на Закарпатье или расцвете диких тюльпанов в селе Надитычи) и просто о красивых местах в Украине.

Ласкаво просимо, Україна! — Красиво и однотонно выдержанный канал. Каждый пост — краткая аннотация к прикрепленной статье. Более того, совсем недавно автор создал навигацию по своему каналу, где вы можете выбрать ту область, которая вас интересует, и почитать, что же интересного можно там найти.

Україна туристична — В этом канале вы можете не только почитать о красивых местах, но и подтянуть историю, узнав некоторые факты из прошлого или интересные легенды. Красивые фото прилагаются.

Їжа та подорожі — Самый маленький канал в нашей подборке. Иван Грысив интересуется гастротуризмом и предлагает совместить удовольствие от путешествий и одновременно с этим побаловать желудок.

Боты-бонусы:

RailwayBot — Бот помогает мониторить и отыскивать самые лучшие железнодорожные билеты на внутренние маршруты нашей страны. Также распознает аудиосообщения. Вы сами настраиваете откуда и куда хотите ехать, удобное для вас время, а также класс билетов — бот сам ищет свободные места и присылает их, когда они появляются.

[CG] City Guide — Бот поможет вам найти место, где провести время — кафе, бары, кинотеатры и прочее. Простой обмен — вы ему геолокацию и свои пожелания, он вам места. Также есть прогноз погоды и курс валют.