11 каналов про кино, на которые стоит подписаться в Telegram - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, посвященные миру кинематографа

Кино и Вино - Дайджесты с самыми разнообразными подборками о кино, видео, в которых объясняется важность того или иного элемента в кадре, а также авторской аналитикой о фильмах и киноиндустрии в целом.

Кинокляча – Нетипичные описания фильмов. Автор канала делится собственными рассуждениями о киноленте в целом или о ее отдельных элементах.

Cinemarticle - Подборка оценок, описаний, цитат и фотографий актеров и режиссеров, трейлеры и рецензии на фильмы.

KinoFact - Знаете ли вы, что студия Weta Digital, ответственная за эффекты в фильме Властелин Колец: Возвращение Короля, была вынуждена отстроить новую комнату для оборудования. Просто им потребовалось колоссальное количество техники для обработки изображения. Канал об интересных факты из мира кино.

ciprian boiciuc via unplash

Naked movie - Авторские обзоры разнообразных фильмов, приправленные архивными фотографиями со съемок и кадрами из фильмов.

Сценариум - Канал, который создан для людей, пишущих или пытающихся писать свои сценарии. Советы, как правильно прописать сцены и диалоги, секреты мастерства и подборки полезных статей.

Vertigo - Если вы любите комиксы, фильмы и сериалы на супергеройскую тематику – добро пожаловать! Но авторы канала не забывают также и об «несупергеройских» вещах – например, тут есть разбор последнего сезона Твин Пикса и Рами Малек, который сыграет Фредди Меркьюри в биографической картине «Bohemian Rhapsody».

#КороткийМетр - Короткометражки: краткие обзоры и аннотации, а также ссылки на просмотр.

Сериальные макаки! - Если вы "сериаломан" и для вас ад – это пропустить новый сезон любимого сериала (или просто новый сериал) – вам определенно сюда. Тут есть все – трейлеры, музыка, гифки, арты, новости и даже немного статистики.

Серийный человек(Seriesman) - Канал ценен тем, что автор пишет свои обзоры на сериалы. То есть если у вас немного времени, но быть в курсе хочется – это идеальный вариант.

БОНУС - @kinomanbot

Бот, который всегда поможет подобрать кино под любое настроение.