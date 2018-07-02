10 июля OnePlus выпустит свой флагманский смартфон в красном цвете

Китайская компания OnePlus анонсировала выпуск модели OnePlus 6 Red.

Фронтальная панель аппарата, предположительно, останется черной, пишет The Verge.

OnePlus 6 Red получит глянцевое покрытие с серебряными акцентами. На снимках у смартфона виден белый логотип и зеркальный сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.

Новинка точно поступит в продажу в Индии и Северной Америке. В США смартфон будет стоить $579 за модель с 128 ГБ памяти и 8 ГБ оперативной памяти и поступит в продажу 10 июля; в Индии он будет продаваться с 16 июля. Телефон также придет и в Европу, но сведения о старте продаж пока недоступны.

Смартфон OnePlus 6 был представлен в мае 2018 года в трех расцветках: Mirror Black, Midnight Black и Silk White. Он получил челку над дисплеем и 6,28-дюймовый Optic AMOLED с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп, фронтальная камера — на 16 Мп. Предусмотрена функция разблокировки по лицу пользователя.

Это не первый случай, когда компания раскрашивает смартфон в красный цвет. Так, в прошлом году вышла версия Lava Red OnePlus 5T.

Интересно, что 10 апреля 2018 года компания Apple начала продажи специальных версий iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете. Красные версии смартфонов поступили на рынок в рамках благотворительной линейки RED, которая традиционно выпускается Apple для борьбы со СПИДом. Официально аппараты называются iPhone 8 и iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition.

Ранее НВ сообщало, что сканер лица на OnePlus 6 удалось обмануть с помощью фото. Метод, видимо, работает и с черно-белой фотографией. Интересно, что прошлогодний OnePlus 5T, который стал первым смартфоном компании с функцией сканирования лица, невозможно было обмануть подобным образом.