10 ГБ оперативки. Xiaomi представила второе поколение игрового смартфона Black Shark

Подразделение компании Xiaomi представило игровой смартфон Black Shark Helo с 10 ГБ оперативной памяти в одном из вариантов.

Топовая версия гаджета будет стоить немногим более $600, пишет FoneArena.

Смартфон Black Shark Helo получил вытянутый 6,01-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18:9, разрешением 2160х1080 точек, поддержку HDR и DCI-P3. Сверху и снизу от экрана расположились фронтальные стереодинамики. Задняя панель представляет собой комбинацию стекла и металла.

Аппаратной основой игрового смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, гаджет получил 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, есть порт USB Type-C.

Новинка получила систему жидкостного охлаждения с двумя теплоотводными трубками, которые при пиковых нагрузках призваны снизить температуру процессора Qualcomm на 12°С. Также можно отметить специальную кнопку Shark для высокопроизводительного игрового режима.

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У смартфона есть 12-мегапиксельная задняя камера с диафрагмой f/1.75, размером пикселя 1,25 мкм, двухцветной светодиодной вспышкой, второй 20-мегапиксельной камерой с размером пикселя 1,0 мкм. 20-мегапиксельная фронтальная камера получила диафрагму f/2.2.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Joy UI. Размеры составляют 160 х 75,25 x 8,7 мм, а вес — 190 граммов. Сканер отпечатков пальцев перенесли на заднюю панель.

Xiaomi Black Shark Helo оценивается в $416 для версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной будут стоить $504, а топовая версия на 10 ГБ оперативной памяти и 256 встроенной оценена в $605. Гаджет будет доступен для заказа с 23 октября и поступит в продажу в Китае с 30 октября.