10 Гб оперативки и выдвижная камера. Xiaomi представила смартфон Mi Mix 3

Китайская компания Xiaomi анонсировала Mi Mix 3, смартфон с 10 ГБ оперативной памяти и огромным соотношением между экраном и корпусом.
Этот показатель достигается за счет механизма, который прячет в корпус передние камеры гаджета, пишет The Verge.
Смартфон получил экран Super AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340 x 1080 пикселей. Xiaomi утверждает, что отношение экрана корпусу гаджета составляет 93,4 процента, инженеры уменьшили "подбородок" в нижней части дисплея почти на 4,5 миллиметра по сравнению с Mi Mix 2S.
У новинки четыре камеры: 12-мегапиксельные широкоугольные и телефото модули на задней панели и 24-мегапиксельная самообучающаяся камера с поддержкой 2-мегапиксельного датчика спереди. На телефоне есть датчик отпечатков пальцев на задней панели, но селфи-камеры поддерживают распознавание лица. Камеры не требуют никаких выемок и спрятаны в корпусе. Механизм реализован по принципу слайдера.
За качество фото DxOMark оценил смартфон на 108 баллов, при этом результат Huawei P20 Pro составил 114 баллов. Общая оценка Mi Mix 3 составила 103 балла, что позволило смартфону разделить четвертое и пятое места с Galaxy Note 9.
В основу устройства лег топовый процессор Snapdragon 845. Также сообщается о различных вариантах объема памяти: 6 + 128 ГБ, 8 + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Xiaomi также предоставила телефону поддержку 10W беспроводного зарядного устройства. Версия 5G будет выпущена в Европе в начале следующего года.
Новинка будет доступна в трех цветовых вариантах, которые получили название Emerald Green, Sapphire Blue и Black. Стоимость Mi Mix 3 начинается с $475 для модели с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Версия за $575 получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Модель с 10 ГБ будет стоить $720.
Добавим, это уже второй смартфон от компании Xiaomi с 10 ГБ оперативной памяти. Недавно подразделение компании Xiaomi представило игровой смартфон Black Shark Helo с 10 ГБ оперативной памяти в одном из вариантов.
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