10 ГБ. Nubia представила игровой смартфон с мощным железом

Компания ZTE выпустила мощный игровой смартфон Nubia Red Magic Mars.
Новинка получила флагманский процессор, до 10 ГБ оперативной памяти и конвекционную систему охлаждения, пишет The Next Web.
Новинка получила 6-дюймовый Full HD+ экран с соотношением сторон 18:9. Устройство также оснащено одной 16-мегапиксельной камерой f / 1.8, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и большой батареей на 3800 мАч, которая заряжается через USB-C.
Nubia Red Magic Mars построен на флагманском процессоре Snapdragon 845, получил от 64 до 256 ГБ встроенного хранилища и от 6 до 10 ГБ оперативной памяти, а также двойную теплоотводящую трубку ICE и конвекционную систему охлаждения. Кроме этого, можно отметить разъем для наушников и две сенсорные кнопки по сторонам устройства, которые можно использовать для более точного управления в играх.
Смартфон поступил в продажу в двух цветах: Meteorite Black и Flame Red colorways, также можно выбрать отделку Camo для модели верхнего уровня. Как и в случае с оригинальным Red Magic, новинка оборудована RGB-подсветкой сзади. Кроме того, Nubia также продает джойстики, которые можно закрепить по сторонам устройства.
Стоит отметить, что Red Magic Mars - это не единственное устройство с безумными 10 ГБ оперативной памяти; два слайдера из Китая, Mi Mix 3 Xiaomi и Oppo Find X, также имеют варианты с такой же оперативной памятью. Впрочем, Red Magic Mars, вероятно, мощнее двух других устройств.
Похоже, что Red Magic Mars первое время будет доступен только в Китае. Устройство поступит в продажу в Китае 7 декабря по цене 2699 юаней ($390) за версию 6GB/64GB, вариант 8GB/128GB обойдется в 3199 юаней ($460), а модель 10GB/256GB с отделкой Camo будет стоить 3999 юаней ($575).
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