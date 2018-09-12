Дождались. Apple презентовала два новых iPhone

На специальном мероприятии 12 сентября комания Apple представила модели iPhone Xs и iPhone Xs Max.

При этом, как отдельно упомянули на презентации, названия гаджетов читаются как "Ten S" и "Ten S Max", то есть X - это по-прежнему "десять", а не "икс".

Экран может теперь показывать HDR-контент (Dolby Vision и HDR10). Разрешение составило 2436х1125 и 2688х1242 точки соответственно, что в обоих случаях составляет 458ppi.

Как рассказал старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер, смартфоны получили защиту от воды по стандарту IP68. Это означает, что гаджеты теперь можно ронять в бассейн. Также сотрудники Apple роняли новые iPhone в апельсиновый сок и пиво - и это не повредило смартфонам.

Шиллер подчеркнул, что Max имеет размеры iPhone 8 Plus, и при этом 6,5 дюймов против 5,5.

В смартфонах iPhone Xs и Xs Max используется новый 7 нанометровый 6-ядерный процессор A12 Bionic с 4-ядерной графикой, в котором есть отдельный 8-ядерный сопроцессор Neural Engine для машинного обучения.

По словам Фила Шиллера, новый процессор "на 15% быстрее, на 40% экономичнее". Кроме того, A12 Bionic должен улучшить работу с дополненной реальностью. Важно, что нейронные сети будут доступны разработчикам приложений. Это может привести к революции в приложениях дополненной реальности.

Новый процессор позволил Apple установить в iPhone Xs и Xs Max больше встроенный памяти. Теперь максимум для этих устройств составляет 512 ГБ.

По словам Шиллера, камера снимает теперь лучше. Появляется новый режим умного HDR. Камера снимает не просто два, а четыре кадра с разной экспозицией, а потом объединяет их в один снимок наилучшего качества. Также отметили имитацию изменяемого значения диафрагмы для плавной регулировки степени размытия.