27 сентября 2018, четверг

Знаменитый Hummer H1 превратили в трековый автомобиль

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Знаменитый Hummer H1 превратили в трековый автомобиль

Компания Mil-Spec Automotive превратила армейский внедорожник Hummer H1 в 800-сильный автомобиль для асфальтовых кольцевых трасс.

Автомобилю уменьшили дорожный просвет и увеличили мощность двигателя, сообщает Motor1

Проект Track Titan в компании сделали специально для тестов своего 800-сильного 6,6-литрового дизеля Duramax с коробкой передач Allison 1000. В качестве основы был взят четырехдверный пикап образца 1987 года.

Полный привод и блокировка дифференциала сохранились, но дорожный просвет уменьшился почти до нуля, были установлены усиленные тормоза Wilwood. Для дополнительного стиля и лучшего сцепления с дорогой были установлены низкопрофильные шины Pirelli P-Zero.

"Стандартный мотор Duramax V8 с рабочим объемом 6,6 литра получил особый пакет доработок, благодаря которым агрегат способен развивать до 800 лошадиных сил и 2 034 Нм крутящего момента", - отметил представитель Mil-Spec Иан Брукман.

По его словам, серийного будущего у такого внедорожника нет. Трековый вариант Hummer H1 дальше тестового образца не продвинется и клиентам продавать столь радикально доработанный автомобиль планов нет.

Ранее НВ сообщало, что внедорожник Mercedes Gelandewagen получил мощную спецверсию от Brabus. 4-литровый турбо мотор в базовом варианте выдает 577 л.с., но установка фирменного блока управления Brabus позволила увеличить его мощность до 700 л.с. Brabus 700 Widestar с места до 100 км/ч разгоняется за 4,3 секунды. Максимальная скорость тюнинг-модели составляет 240 км/ч.

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