Возвращение легенды. Volkswagen Beetle может стать электрокаром

Легендарный Volkswagen Beetle следующего поколения может стать электромобилем с четырехдверным кузовом.

Боссы Volkswagen заинтересованы в возвращении названия Beetle, но окончательное решение о выпуске электромобиля еще не принято, сообщает Jalopnik.

По данным источника, это будет уже электромобиль на модульной платформе MEB и с четырехдверным кузовом. Дизайн, однако, оставят узнаваемым. Реализации проекта, если он будет одобрен, стоит ждать не раньше 2020 года.

Новинка войдет в семейство ID, наряду с автобусом ID Buzz. Также в планах Volkswagen серийное производство электрического кроссовера ID Crozz и седана ID Vizzion. К 2025 году планируется запустить в серию более двадцати полностью электрических моделей.

У модульной платформы MEB есть свои ограничения, хотя глава подразделения дизайна VW Клаус Бишофф отметил: "Если вы посмотрите на MEB, самая короткая колесная база возможна. Если вы взяли и сделали на ней Жука, у вас остается много места. Так что это может быть очень привлекательная машина".

Бишофф подтвердил, что он уже сделал набросок того, как может выглядеть четырехдверный Beetle на платформе MEB

Клаус Бишофф сказал, что пройдет не менее двух-трех лет, прежде чем компания примет решение о Beetle, но бренд хотел бы, чтобы его электромобили "вызывали эмоциональный отклик", что может обеспечить упоминание Beetle. В прошлом босс комании Герберт Диес говорил о том, что электрификация Beetle может означать возвращение к заднему приводу.

Классический Volkswagen Beetle с задним приводом выпускался без перерыва с 1938 по 2003 годы. Первое поколение нового "Жука" представили в 1998 году, нынешнее выпускается с 2011.