Возвращение Бамблби. Сhevrolet показал обновленную версию Сamaro 2019 в желтом цвете

За неделю до известной автомобильной выставки SEMA в Лас-Вегасе, Chevrolet показал обновленный Camaro 2019 в ядовито-желтом цвете. Самый яркий цвет стал одним из шести доступных на выбор для этой модели.
"Это непримирительное заявления для тех, кто хочет выделить свой Camaro из толпы", - пишет издание Motor1.
Новый ядовито-зеленый цвет называется "Shok" и похож на окрас маркера-выделителя.
Помимо палитры из 6 цветов, в новом Chevrolet Camaro также изменили навесные элементы кузова, добавили черное крыло спойлера, карбоновую крышку бензобака, сиденья Recaro, передние тормоза Brembo и систему подачи холодного воздуха на впускной коллектор.
Легендарный "маслкар" будет доступен с четырехцилиндровым двухлитровым двигателем, V6 на 3,6 литра и V8, объемом в 6,2 литра. Последний вариант выдает 455 лошадиных сил.
Chevrolet также расширили линейку аксессуаров, что даст покупателям больше вариантов по самостоятельной "сборке" машины.
"Это свежий вид Camaro 2019, где произведен рестайлинг, оживление и теперь предлагается больше возможностей выбора и новых технологий. Новый цвет Shock и доступные аксессуары демонстрируют только некоторые из возможностей, которые помогут клиентам полностью персонализировать их Camaro", - говорит директор Chevrolet Car и Crossover Marketing Стив Майорос.
Цена на базовую версию Сhevrolet Camaro 2019 в США начинается от $25 тыс.
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