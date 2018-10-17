17 октября 2018, среда

Возвращение Бамблби. Сhevrolet показал обновленную версию Сamaro 2019 в желтом цвете

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Новый Chevrolet Camaro 2019 доступен в пестром желтом цвете
Фото - Сhevrolet

Новый Chevrolet Camaro 2019 доступен в пестром желтом цвете

За неделю до известной автомобильной выставки SEMA в Лас-Вегасе, Chevrolet показал обновленный Camaro 2019 в ядовито-желтом цвете. Самый яркий цвет стал одним из шести доступных на выбор для этой модели. 

"Это непримирительное заявления для тех, кто хочет выделить свой Camaro из толпы", - пишет издание Motor1.

Новый ядовито-зеленый цвет называется "Shok" и похож на окрас маркера-выделителя.

Помимо палитры из 6 цветов, в новом Chevrolet Camaro также изменили навесные элементы кузова, добавили черное крыло спойлера, карбоновую крышку бензобака, сиденья Recaro, передние тормоза Brembo и систему подачи холодного воздуха на впускной коллектор.

Легендарный "маслкар" будет доступен с четырехцилиндровым двухлитровым двигателем, V6 на 3,6 литра и V8, объемом в 6,2 литра. Последний вариант выдает 455 лошадиных сил.

Chevrolet также расширили линейку аксессуаров, что даст покупателям больше вариантов по самостоятельной "сборке" машины.

"Это свежий вид Camaro 2019, где произведен рестайлинг, оживление и теперь предлагается больше возможностей выбора и новых технологий. Новый цвет Shock и доступные аксессуары демонстрируют только некоторые из возможностей, которые помогут клиентам полностью персонализировать их Camaro", - говорит директор Chevrolet Car и Crossover Marketing Стив Майорос.

Цена на базовую версию Сhevrolet Camaro 2019 в США начинается от $25 тыс.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Авто ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове