Возрожденная компания Brabham 2 мая покажет свой суперкар

Компания Brabham Automotive раскрыла название своей первой машины и опубликовала аудиозапись звука двигателя новинки.

Презентация модели Brabham BT62 состоится 2 мая текущего года, пишет Motor1.

Компания говорит, что название нового автомобиля следует традициям команды F1, когда Джек Брэбхэм и Рон Тауранац впервые начали проектирование и производство автомобилей вместе. В названии используются инициалы двух основателей вместе с кодом нумерации шасси.

Скорее всего, суперкар будет ориентирован на езду по треку. Вся остальная информация об автомобиле пока держится в секрете.

"Я очень рад объявить, что Brabham BT62 будет названием первого проекта Brabham Automotive. После более чем 700 гоночных автомобилей, выпущенных с момента создания в 1960-х годах, марка Brabham обладает замечательным наследием для того, чтобы вы увидели первый Brabham в течение 26 лет", - сказал управляющий директор компании Дэвид Брэбхэм - 52-летний младший сын трехкратного чемпиона F1 сэра Джека Брэбхэма.

В Формуле-1 команда Brabham появилась в 1960 году и продержалась в чемпионате до 1992 года, когда из-за недостатка финансов была закрыта. За это время коллектив принял участие в 402 Гран-при, на болидах Brabham было одержано 35 побед.

В 2013-м завершилось судебное разбирательство, по итогам которого Дэвид Брэбхэм вернул право использовать марку Brabham в коммерческих целях.

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