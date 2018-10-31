Возрождение легенды. На автосалоне в Женеве представят электрокар от бренда Hispano Suiza

Историческая марка Hispano Suiza близка к возрождению: на автосалоне в Женеве в 2019 году компания представит новую модель.

Предварительно, новинка будет электромобилем в ретро-стилистике, пишет Motor1.

В начале XX века в Испании выпускались дорогие автомобили, а также авиационные моторы под брендом Hispano Suiza. Потом марка прекратила свое существование и теперь должна вновь вернуться на рынок — в 2019 году весной на шоу в Женеве планируется дебют новой модели под маркой Hispano Suiza.

Судя по всему, речь идет о 3-объемном кузове с массивным капотом, пассажирским салоном и багажником в ретро-стилистике. Правнук основателя оригинальной Hispano Suiza Мигель Суке Матеу заявил, что в 1900 году марка сделала прототип электромобиля, который серийно не выпускался. 119 лет спустя фирма намерена исправить это упущение.

Стоит отметить, что одним из самых оригинальных изобретений Hispano Suiza стала разработка литого алюминиевого блока цилиндров со стальными гильзами цилиндров — такой мотор был легче, чем полностью стальной двигатель. Такой подход испанцы проповедали в своих рядных 6-цилиндровых моторах, а также V8 и V12.

В 2000 году на женевском автосалоне была представлена концепт-версия Hispano-Suiza HS21, созданная испанской фирмой Mazel Car Engineering and Prototypes в надежде заинтересовать владельцев марки в ее возрождении. Концепт демонстрировал только возможный внешний вид и не мог передвигаться. На следующий год в Женеве компания Mazel показала концепт седана класса люкс Hispano-Suiza K8.

В 2010 году также предпринималась попытка возродить Hispano Suiza с моделью, которая представляла собой Audi R8 в новом карбоновом кузове с турбированным 740-сильным 5,2-литровым V10. Но сколько было продано таких машин — неизвестно.