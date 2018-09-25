Возрождение легенды. Audi выпустит седан Horch

Немецкая компания Audi воскресит свое легендарное название Horch для топ-версии версии седана A8.

При этом о возрождении собственно бренда Horch речь пока не идет, сообщает Automotive News.

По словам источников, самая мощная версия A8 будет доступна с значками Horch уже через два-три года. Спецверсия седана, скорее всего, получит набор эксклюзивного дополнительного оборудования и шильдики на крыльях, либо на задней стойке. Автомобиль может быть основан на версии с мотором W12 с двойным наддувом, если такая модель выйдет на рынок.

"Линия Horch также будет работать с двигателями V8", - сказал источник.

Вероятнее всего, A8 Horch line будет конкурировать с Mercedes-Maybach S-Class, но без растянутой колесной базы.

Horch был успешным брендом роскошных автомобилей в Германии в 1920-х и 1930-х года. Производство автомобилей повышенной комфортности в значительной степени прекратилось в 1940 году в пользу военных автомобилей. После войны бренд был воскрешен в Восточной Германии.

Добавим, Audi в нынешнем виде является наследником концерна Auto Union, образованного в результате объединения четырех компаний, которые выпускали автомобили и мотоциклы под марками DKW, Horch, Audi и Wanderer. И Horch, и Audi последовательно основал один человек — Аугуст Хорьх. В названиях двух автомобилестроительных компаний, основанных одним человеком, прослеживается игра слов: слово Horch! на немецком диалекте означает "Слушай!". Audi — то же самое по-латыни.

Ранее НВ сообщало, что Audi представила полностью электрический кроссовер E-Tron. E-Tron обещает запас хода в 400 км, разгон до сотни за 6,6 секунд в обычном режиме и 5,5 секунд в спортивном. Модель должна стать конкурентом Tesla Model X и ряда других представителей этого сегмента.