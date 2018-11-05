Volvo разрабатывает беспилотный автомобиль нового типа

Автопроизводитель Volvo и китайский интерет-гигант Baidu объединяют свои силы для разработки автомобиля с автопилотом четвертого уровня автономности.

Volvo будет отвечать за автомобильную платформу, а Baidu будет разрабатывать программное обеспечение, сообщает агентство Bloomberg.

"Идея заключается в том, чтобы разработать автомобиль: мы предоставляем автомобили, их часть - программное обеспечение", — сказал президент и генеральный директор Volvo Car Group Хакан Самуэльсон.

По словам Самуэльсона, беспилотные автомобили нового типа не обязательно будут выглядеть так же, как обычные частные авто. Соглашение подразумевает, что создаваемые компаниями автомобили будут полностью электрическими и предназначены для использования в качестве беспилотного такси.

Цель компаний заключается в разработке беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности. Этот уровень подразумевает, что автомобиль способен передвигаться полностью автономно, а водителю не нужно следить за дорогой и перехватывать управление даже в сложных ситуациях.

Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире, ожидается, что он будет играть доминирующую роль на мировом рынке автомобилей с автопилотом. По данным McKinsey & Co., компания Volvo сообщила, что к 2030 году рынок автономных транспортных средств в регионе достигнет $500 миллиардов долларов.

Ранее НВ сообщало, что компания Volvo будет использовать компьютер NVIDIA Drive AGX Xavier с поддержкой искусственного интеллекта для своих автомобилей следующего поколения. Старт производства новых Volvo ожидается в начале 2020 годов.

На старте будут доступны возможности уровня автономности 2+. Такой автопилот поможет придерживаться выбранной полосы движения или выполнять экстренное торможение. NVIDIA заявила, что ее программное обеспечение способно отслеживать движения головы и глаз водителя.