Volvo планирует сделать половину своих авто электрическими к 2025 году

Руководители Volvo планируют добиться того, чтобы к 2025 году половина всех продаж ее машин приходилась на электрокары.

Такое заявление сделал на Пекинском автосалоне генеральный директор компании Хакан Самуэльссон, пишет Engadget.

"В прошлом году мы взяли на себя обязательство по электрификации в рамках подготовки к новой эре за пределами двигателя внутреннего сгорания. Сегодня мы усиливаем и расширяем нашу приверженность к новым двигателям на мировом рынке электрифицированных автомобилей", - подчеркнул Хакан Самуэльссон.

По словам Самуэльссона, "Электрическое будущее Китая — это электрическое будущее Volvo Cars".

Правительство Китая планирует, что доля автомобилей на альтернативных источниках энергии составит к 2025 году 20% внутреннего рынка, то есть более 7 млн машин. Интересно, что конкуренты Volvo в премиум-сегменте – Audi, BMW, Infiniti, Mercedes и Jaguar – также объявили об электрификации модельных рядов.

В июне 2017 года Volvo возобновила выпуск авто под маркой Polestar как самостоятельным брендом, ориентированным на электромобили. Также в прошлом году компания заявила, что выпустит пять полностью электрических моделей в период с 2019 по 2021 год: три под брендом Volvo и две под маркой Polestar.

Подчеркнем, что компания Volvo пока не производит ни одного электрокара. Ожидается, что первая такая модель появится в 2019 году.