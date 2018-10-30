30 октября 2018, вторник

Volkswagen запустит в Израиле сервис беспилотного такси

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Volkswagen запускает беспилотное такси

Volkswagen запускает беспилотное такси

Компания Volkswagen и Mobileye, разработчик компьютерного зрения, который принадлежит Intel, объявили о намерении запустить коммерческие беспилотные такси в Израиле в 2019 году.

Автомобили, по уверениям разработчиков, оснастят автопилотом четверного уровня, пишет The Verge

В рамках сделки Volkswagen будет поставлять парк электромобилей, Mobileye будет заниматься технологией беспилотного движения, а Champion Motors, второй по величине импортер и автомобилей в Израиле, будет управлять автопарком. В автомобилях будет установлен комплект AV Mobileye. Проект начнется в начале 2019 года с нескольких десятков автомобилей и рассчитан на "сотни автономных электромобилей" к 2022 году.

В Intel рассказали, что власти Израиля охотно пошли навстречу и санкционировали проведение испытаний. Также они предоставят разработчикам всю необходимую информацию, в том числе данные о городском трафике и загруженности дорог.

"Это не пилотный проект. Совместное предприятие является первым в своем роде, нацеленным на коммерческий автопилот уровня 4/5", - сказал представитель Intel. Это означает, что для управления ими не потребуется помощь человека.

Ключевое отличие беспилотников четвертого и пятого уровня заключается в том, что они не требуют от водителя страховать автопилот и перехватывать управление даже в сложных ситуациях.

Интересно, что Volkswagen не входит в супергруппу, состоящую из BMW, Intel, Mobileye и Fiat Chrysler, которая работает над разработкой полуавтономных и полностью автономных технологий для производства автомобилей. Компании уже тестируют автопилоты на дорогах общего пользования и говорят, что хотят разработать "масштабируемую архитектуру", которая может быть принята другими автопроизводителями.

 

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