Volkswagen тестирует спортивную версию нового кроссовера

Компания Volkswagen активно тестирует спортивную модификацию модели компактного кроссовера T-Roc R.

В ближайшее время флагманская линейка VW R, куда пока входит один лишь Golf, расширится за счёт компактного кроссовера T-Roc. Тесты этой модели уже начались, пишет Motor1.

На видео сняты заезды предсерийных прототипов Volkswagen T-Roc R, которые наматывают круги по "Нордшляйфе". Судя по существенному камуфляжу на кузове, спортивная модификация модели будет отличаться от базового кроссовера даже внешне.

T-Roc R будет более-менее соответствовать хэтчбеку Golf R, что может означать 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью около 300 л.с., перенастроенную подвеску и усиленные тормоза, а также полный привод в базовой комплектации. Соперником для новинки станет уже не SEAT Ateca, а его спортивная модификация Cupra Ateca.

Ожидается, что премьера Volkswagen T-Roc R состоится в 2019 году, а примерно через год будет показан купе-кабриолет на базе этой же модели.

В октябре 2018 НВ сообщало, что компания Volkswagen вывела на тесты в Германии компактный кроссовер T-Roc со складной крышей. В продаже новинка должна появиться уже в 2020 году.

Судя по снимку, дизайн машины почти не будет отличаться от стандартного T-Roc, который был представлен в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Вероятно, двухдверный автомобиль немного уменьшится в размерах. По неофициальным данным, машина получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 150 л.с.