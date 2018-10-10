Volkswagen тестирует кроссовер с открытым верхом

Компания Volkswagen вывела на тесты в Германии компактный кроссовер T-Roc со складной крышей.

В продаже новинка должна появиться уже в 2020 году, пишет Motor1.

Судя по снимку, дизайн машины почти не будет отличаться от стандартного T-Roc, который был представлен в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Вероятно, двухдверный автомобиль немного уменьшится в размерах. По неофициальным данным, машина получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 150 л.с.

"Логика говорит нам, что у машины будет передний привод только для того, чтобы помочь компенсировать дополнительный вес складной крыши и связанных с ней механических элементов", - отмечают журналисты.

Есть версия, что кабриолет позаимствует у T-Roc всю линейку двигателей. Сейчас в нее входят бензиновые моторы объемом 1,0, 1,5 и 2,0 литра мощностью 115, 150 и 190 л.с. соответственно. Также есть два дизельных варианта – 115-сильный объемом 1,6 л и двухлитровый с отдачей 150 и 190 л.с.

Оформление салона сфотографировать не удалось, поскольку крыша кроссовера была поднята. Отмечается, что фары и задний бампер кабриолета такие же, как у пятидверного T-Roc.

Добавим, представители компании обещали выпустить кабриолет T-Roc на рынки в 2020 году. Показать его должны в 2019 году. Выпускать кабриолет будет завод в Оснабрюке. У машины будет немного конкурентов: пока лишь Land Rover экспериментировал со своим Range Rover Evoque, добавив ему мягкий верх.