Водород или электричество? В чем отличия авто на водороде от электрокаров

Hyundai анонсировала новый водородный кроссовер Nexo. НВ разбиралось, чем водородные авто уступают электрокарам, и действительно ли у них есть будущее.

На днях мы анализировали один из наиболее ожидаемых кроссоверов современности - Tesla Model Y. Компания Илона Маска планирует выпустить самый что ни на есть флагманский, полностью электрический паркетник, который будет стоит гораздо дешевле, чем аналогичные модели конкурентов.

Но, как оказалось, некоторые мировые автопроизводители собираются делать ставку не только на компактные электрокроссоверы, но и на водородные модели с таким же типом кузова.

На прошлой неделе, южнокорейский бренд Hyundai анонсировал выход второго поколения кроссовера Nexo, который питается сжиженным водородом.

Производители заявляют о 600 км запаса хода при полном баке, мощности в 161 л.с. и разгоне до 100 км/ч за 9,5 секунд. Вполне себе неплохо, как для автомобиля среднего класса, но избалованные современными технологиями владельцы электрокаров уже могут соревноваться с такими показателями.

В связи с этим, НВ решило разобраться, чем водородные авто уступают электрокарам, и действительно ли у них есть будущее.

В чем минусы водородных авто?

Как ни странно, но оба типа автомобилей приводят в движение электродвигатели. Просто в электрокарах источником энергии служит аккумулятор, а в водородных к мотору присоединены большие блоки топливных элементов.

Именно они пока являются главной проблемой таких машин, поскольку сжиженный водород занимает много места, быстро расходуется и его довольно сложно хранить.

Не стоит забывать и о производительности: тяговитые электрокары разгоняются гораздо быстрее, чем водородные автомобили, а в передовых моделях Tesla “сотня” и вовсе достигается за рекордные 2,5 секунды.

Ценовая политика также играет против водородных авто: несмотря на то, что цену на новые Nexo пока не объявили, похожая по характеристикам Toyota Mirai стоила в Европе более $70 тыс. Это в то время, как Tesla снизила стоимость Model 3 до $35 тыс., и даже в этой комплектации машина имеет запас хода в 420 км и разгоняется до сотни за 5,6 секунд.

Ну и, конечно же, инфраструктура. Кроссовер Nexo сначала собираются продавать в наиболее расположенной к экоавтомобилям Калифорнии. Но, что касается остального мира - электрокары явно идут впереди, ведь даже в Украине специализированные станции подзарядки уже не в новинку.

Именно поэтому, водородные авто являются нишевым решением преимущественно азиатских производителей, которые только лишь развивают это направление и выпускают ограниченное количество определенных моделей для нескольких рынков.

В чем плюсы водородных авто?

Разработчики Hyundai Nexo уверяют, что их авто не только не выбрасывает в атмосферу вредные вещества, но и очищает воздух. По их словам, система фильтрации воздуха для топливных элементов убирает из окружающей среды до 99,9% вредных примесей и очищает за час несколько десятков килограммов воздуха, которых может хватить более чем на 40 людей.

Сообщается, что 10 тыс. подобных водородных кроссоверов на улицах мегаполисов могут заменить около 600 тыс. деревьев.

Известно также, что водород является одним из наиболее распространенных элементов в природе, в отличие от основного элемента батарей для электрокаров - лития, за который компании уже устраивают настоящие войны.

Ранее НВ писало, что специалисты из австралийского объединения научных и прикладных исследований СSIRO предложили свое решение самой главной проблемы водородных авто - ученые изобрели новый метод перевозки и хранения водорода в машинах.

Эксперты использовали модульную установку для хранения водорода в форме аммиака, которая преобразовывала его обратно в водород непосредственно перед использованием. Именно такую технологию испытывали на кроссоверах Hyundai Nexo.

“Это отправная точка для энергетики, и мы ждем с нетерпением применения инноваций CSIRO, чтобы обеспечить этому захватывающему возобновляемому источнику топлива и энергии более плавный путь выхода на рынок”, - говорил тогда исполнительный директор CSIRO Ларри Маршалл.