Власти Китая разрешили испытания беспилотных авто по всей стране

Китай ослабил правила тестирования на дорогах страны беспилотных автомобилей собственного производства.

Раньше такие тесты разрешались в Пекине и еще двух городах, сообщает Quartz.

Для получения разрешения компания обязана предварительно проводить испытания на закрытых дорогах, кроме того, за рулем должен быть человек, который имеет стаж вождения не менее трех лет. Кроме того, региональные власти вправе отказывать производителям в проведении таких испытаний.

Даже с подобными ограничениями, это заметное изменение по сравнению с прошлым годом, когда власти оштрафовали генерального директора Baidu Робина Ли после того, как руководители фирмы проехались на автономном автомобиле в Пекине в июле 2017 года.

Поддержка китайских властей дает местным разработчикам огромные преимущества перед конкурентами. Дело в том, что проведение испытаний в полевых условиях позволяет компаниям набрать максимум информации для улучшения работы автономных систем.

Китайский интернет-гигант Baidu готовится тестировать свой флот беспилотных автомобилей, которые работают под управлением системы Apollo, на 33 дорогах. Инженеры Baidu надеются на массовое производство частично автономных автомобилей под управлением Apollo уже в 2019 году. Крупный производитель автомобилей SAIC Motor Corp также будет тестировать автономные технологии.

Ранее НВ сообщало, что в Калифорнии компания Waymo подала официальную заявку на тестирование беспилотных автомобилей без водителя-испытателя на дорогах общего пользования. Компания Waymo, сформировавшаяся из проекта Google Self-Driving Car, планирует испытывать машины только в районе своей штаб-квартиры в Маунтин-Вью, однако затем Waymo планирует расширить область испытаний дальше по заливу Сан-Франциско.

Поскольку пока алгоритмы управления таких автомобилей еще тестируются, для контроля за беспилотными автомобилями все равно будет наблюдать удаленный оператор, который сможет перехватить управление на себя. Однако, в отличие от водителя-испытателя, физически присутствующего в салоне, удаленный оператор сможет следить сразу за несколькими автомобилями.