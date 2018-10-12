VIP-маршрутка. Представители Lexus задумались о создании минивэна

Глава подразделения Lexus на Филиппинах Раймонд Родригес обратился к японской компании с просьбой создать роскошный минивэн.

По мнению Родригеса, у автомобиля есть хороший рыночный потенциал в странах Азии, пишет Motor1.

В США рыночный сегмент минивэнов не очень популярен, поскольку клиентам больше нравятся кроссоверы, но на Филиппинах ситуация иная. Обратив внимание на рыночный успех автомобиля Toyota Alphard, глава местного подразделения Lexus Раймонд Родригес обратился к компании с просьбой сделать сделать роскошный минивэн.

"Думаю, это всего лишь вопрос времени", — заявил Родригес в интервью Auto Industriya. — "Будучи премиальной маркой, Lexus не хочет отставать от конкурентов".

Несмотря на то, что минивэн Lexus очевидно будет не столь популярен, как аналогичная модель Toyota, на Филиппинах все же считают логичным создание минивэна под премиальным брендом. Его, как считает Родригес, станут покупать, чтобы не стоять в очереди за Alphard.

При этом, несмотря на ожидания на Филиппинах, в Lexus вряд ли заинтересованы в минивэне, поскольку марка считает приоритетным для себя сегмент кроссоверов — вышла компактная модель Lexus UX, готовится преемник полноразмерного Lexus LX.

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