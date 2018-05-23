Вам отрубят голову. Илон Маск сравнил летающие автомобили с гильотиной

Глава Tesla Илон Маск назвал летающие автомобили угрозой для пешеходов.

Об этом предприниматель заявил на мероприятии, посвященном его стартапу The Boring Company, пишет CNET.

"Там будут миллионы таких машин, летающих повсюду, и, неизбежно, кто-то не обслужит свою машину должным образом, и рухнет, к примеру, покрышка, и гильотинирует кого-нибудь", - сказал Маск.

С таким заявлением Маск выступил, рассказывая о своей новой идее - Loop - новом виде городского транспорта в Лос-Анджелесе.

В Loop будут ездить электрические капсулы — в каждой смогут поместиться 16 пассажиров. Максимальная скорость капсул составит 241 км/ч. Маск также отметил, что он надеется, что Loop будет дополнять существующие транспортные системы и линии общественного транспорта.

Разработку так называемых летающих автомобилей ведет сразу несколько десятком компаний со всего мира. К примеру, над такими проектами работают аэрокосмические компании Airbus и Boeing.

В начале 2018 года НВ сообщало, что беспилотный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки Airbus Vahana совершил первый тестовый полет. Испытания Airbus Vahana проходили в аэропорту штата Орегон. Летающее транспортное средство поднялось на высоту пяти метров, провело в воздухе 53 секунды, после чего совершило мягкую посадку.