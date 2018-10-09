В Украине презентовали новый Jeep Wrangler

Презентация состоялась в Коростышевском каньоне, в характерном для JEEP стиле

3 октября 2018 официальный импортер, компания «Гранд Автомотив» (УкрАВТО) представила новый Jeep Wrangler. Презентация состоялась в Коростышевском каньоне, в характерном для JEEP стиле. Программа мероприятия называлась JEEP CHALLENGE и перед тем, как гости начали тестировать культовый внедорожник, сначала надо было спуститься со скалы, переправиться на байдарке через озеро и подняться на вершину скалы, где их встречал легендарный Jeep Wrangler.

На JEEP WRANGLER UNLIMITED*: Jeep Wrangler в Украине получил 2-литровый бензиновый двигатель в комплектации Sport, Sahara и Rubicon. Несмотря на обновление, Jeep Wrangler сохранил свой культовый экстерьер: круглые фары, характерную решетку радиатора, расширители колесных арок и съемная крыша. Внедорожник построен на полностью новой алюминиевой платформе, благодаря чему его вес уменьшился на 90 кг.

Интерьер Jeep Wrangler стал просторнее, а материалы внутренней отделки существенно улучшены. Экран бортового компьютера стал цветным, появился 8,4-дюймовый тачскрин мультимедиа. Список опций пополнили системы торможения и контроля «слепых» зон.

Цены на новый JEEP WRANGLER* в Украине стартуют:

· SPORT от 1 403 000 грн.

· SAHARA от 1 544 000 грн.

· RUBICON от 1 589 000 грн.

На JEEP WRANGLER UNLIMITED *:

· SPORT от 1 581 000 грн.

· SAHARA от 1 722 000 грн.

· RUBICON от 1 767 000 грн.

Официальный импортер отметил, что впервые данная модель будет доступна в тестовом парке дилеров и все потенциальные покупатели смогут протестировать новую модель.

Более подробно о Jeep в Украине на сайте www.jeep.ua

*Цена эквивалентная указанной сумме в долларах по коммерческому курсу 28.27 по состоянию на 01.10.2018.