В США назвали претендентов на звание "Всемирный автомобиль года"

Организаторы международного конкурса World Car of the Year определили претендентов, которые могут получить звание "Всемирного автомобиля года".

В список претендентов попали машины самых разных ценовых категорий - от Dacia Duster до Infiniti QX50, сообщает Motor1.

Награды будут вручены уже в 2019 году, а пока эксперты опубликовали длинный список претендентов. Эти автомобили в ближайшие месяцы будут проверены в серии тестов. 85 международных экспертов определят претендентов на победу в следующих категориях: Всемирный автомобиль года, Спортивный автомобиль года, Экологичный автомобиль года, Автомобильный дизайн года, Люксовый автомобиль года и Лучший городской автомобиль.

Победители будут объявлены в апреле следующего года на автосалоне в Нью-Йорке.

Список номинантов включил: Acura RDX, Audi E-tron, Audi A1, Audi A6, Audi Q3, BMW 3-Series, BMW i8 Roadster, BMW X2, Cadillac XT4, Citroen C5 Aircross и Dacia Duster. Также на победу в конкурсе претендуют Ford Focus, Honda Clarity, Hyundai Santa Fe, Hyundai Nexo, Infiniti QX50, Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jeep Cherokee. Кроме этого, в список вошли Jeep Wrangler, Kia Ceed, Kia Niro EV, Kia Soul, Lexus ES, Lexus UX, Nissan Altima, Nissan Kicks, Seat Arona, Subaru Forester, Suzuki Jimny, Toyota Avalon, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Volvo S60 / V60 и Volvo XC40.

Интересно, что длинный список включает модели, которые еще не были официально представлены. К примеру, в списке есть Audi E-Tron, который дебютирует 17 сентября, кроме того, в списке есть следующее поколение BMW 3 Series, которое покажут на Парижском автосалоне в следующем месяце. В списке также представлены Mercedes GLE 2019 и новый Kia Ceed GT, которые были показаны только на прошлой неделе.

Победителем предыдущего конкурса "Всемирный автомобиль года" (WCOTY) стал кроссовер Volvo XC60. Шведская марка впервые получила главный приз за всю его историю. На финальной стадии конкурса на победу, помимо Volvo XC60, претендовали кроссоверы Mazda CX-5 и Range Rover Velar.

За год до этого награду World Car of the Year получила модель Jaguar F-Pace, которая опередила в голосовании кроссоверы Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Впервые церемония "Автомобиль года" прошла в 2005 году. Тогда победителем стала Audi A6.