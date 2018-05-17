В сети появилось видео с электромобилем Tesla, который тянет Boeing

Австралийской авиакомпании Quantas опубликовала рекламный ролик, в котором электромобиль Tesla Model X P100D буксирует Boeing 787-9 Dreamliner весом 126 тонн.
Таким образом, был установлен рекорд книги Гиннеса в категории "самый тяжелый предмет, буксируемый с помощью электрического пассажирского автомобиля", передает Autogeek.
Ранее автоблогер и популяризатор электромобилей Tesla Бьорн Ниланд показал на видео, как ведет себя Model X в норвежском лесу.
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