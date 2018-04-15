В Калифорнии решили впервые испытать электрокар без водителя на дорогах общего пользования

Waymo, сформировавшаяся из проекта Google Self-Driving Car, планирует испытывать машины только в районе своей штаб-квартиры

В Калифорнии компания Waymo подала официальную заявку на тестирование беспилотных автомобилей без водителя-испытателя на дорогах общего пользования.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Калифорния считается одним из самых благоприятных американских штатов для испытаний беспилотных автомобилей - именно в этом штате, например, беспилотные автомобили Google впервые появились на дорогах общего пользования. Кроме юридического аспекта, для испытаний также благоприятный местный климат, поскольку камеры и лидары хуже работают в плохую погоду. Помимо Google, разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии имеют еще 50 компаний, в том числе Ford, Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, Delphi Automotive, Honda, Tesla Motors, Bosch, Nissan, Cruise Automation и BMW.

Как известно, в начале 2018 года Калифорния официально разрешила испытания машин без людей в салоне.

Компания Waymo, сформировавшаяся из проекта Google Self-Driving Car, планирует испытывать машины только в районе своей штаб-квартиры в Маунтин-Вью, однако затем Waymo планирует расширить область испытаний дальше по заливу Сан-Франциско.

Поскольку пока алгоритмы управления таких автомобилей еще тестируются, для контроля за беспилотными автомобилями все равно будет наблюдать удаленный оператор, который сможет перехватить управление на себя. Однако, в отличие от водителя-испытателя, физически присутствующего в салоне, удаленный оператор сможет следить сразу за несколькими автомобилями.

Ранее сообщалось, что в Украине создали первый беспилотный Lanos.