В Калифорнии разрешили возить пассажиров на беспилотных авто

Власти Калифорнии разрешили компаниям, которые тестируют беспилотные автомобили на территории штата, перевозить пассажиров.

При этом транспортные компании должны предлагать эту услугу бесплатно для всех пассажиров, пишет Gizmodo.

Разрешение фактически включает в себя две экспериментальные программы: одна из которых позволяет пассажирам ездить на автономных служебных транспортных средствах с обученным водителем за рулем, а другая позволяет пассажирам ездить на совершенно беспилотных автономных транспортных средствах. При этом прямо запрещаются "денежные сборы" для пассажиров.

Компании, участвующие в программах, должны передавать в департамент транспортных средств Калифорнии ряд данных: тип двигателя, общий пробег, случаи ДТП, а также время ожидания пассажиров между поездками.

"Я с удовольствием запускаю эти пилотные программы в рамках развития системы пассажирских перевозок в Калифорнии. Наше государство является домом для инновационных компаний мирового класса, и я с нетерпением жду того, что эти услуги будут предлагаться с высоким уровнем безопасности, - сказала комиссар департамента транспортных средств Калифорнии Лиана Рэндольф.

Для пассажиров есть несколько ограничений. К примеру, для участия в программе пассажиру должно быть не менее 18 лет. Кроме того, нельзя использовать сервис, чтобы получить бесплатную поездку в аэропорт. Самим компаниям для участия в программах нужно получить лицензию на перевозку пассажиров. Отмечается, что пока только одна неназванная компания подала заявку на получение необходимого разрешения.

Разрешением на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии обладают 50 компаний, в том числе Google, Ford, Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, Delphi Automotive, Honda, Tesla Motors, Bosch, Nissan, Cruise Automation и BMW.

Ранее НВ сообщало, что американская компания Drive.ai в июле 2018 года запустит в Техасе свой первый проект сервиса беспилотного такси. Машины будут ездить в небольшой части города Фриско. Изначально на водительском сиденье будет присутствовать сотрудник, "который будет внимательно следить за работой транспортных средств", но в дальнейшем Drive.ai планирует перейти на полностью беспилотные поездки.