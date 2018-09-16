В Германии начинает пассажирские перевозки первый в мире водородный поезд

С 17 сентября этот и еще один аналогичный поезд вводятся в коммерческую эксплуатацию

В воскресенье, 16 сентября, в Германии состоялась мировая премьера первого водородного поезда, который приступает к регулярным пассажирским перевозкам уже с 17 сентября.

Об этом сообщает ЦТС.

В присутствии многочисленных гостей и прессы водородный поезд Coradia iLint производства компании Alstom прибыл на станцию. С 17 сентября этот и еще один аналогичный поезд вводятся в коммерческую эксплуатацию и начнут перевозить пассажиров на регулярной основе. Поезда будут курсировать по маршруту Куксхафен (на берегу Северного моря) - Бремерхафен - Бремерферде - Букстехуде (в окрестностях Гамбурга).

На данном примерно 100-километровом направлении водородные поезда Coradia iLint должны со временем заменить все дизельные поезда, которые здесь эксплуатриует компания EVB.

Новые поезда с низким уровнем шума и нулевым уровнем выбросов углекислого газа способны развивать скорость до 140 км/ч. Заправляться они будут с помощью мобильной водородной станции, которая будет находиться рядом со станцией Бремерферде. Одной заправки должно будет хватать для работы в течение целого дня или на 1000 км пути.

Стационарная заправочная станция будет установлена после того, как Alstom поставит все 14 водородных поездов, предусмотренных контрактом с Министерством транспорта Нижней Саксонии.

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