Утонули на берегу. Как главный конкурент Tesla оказался на грани исчезновения

Популярный стартап Faraday Future, которому предвещали статус главного конкурента Tesla, переживает сильные финансовые трудности. Один из его основателей покинул компанию, а работников отправили в отпуск за свой счет.

Калифорнийский производитель электрокаров Faraday Future остался практически без денег и идет на крайние меры, чтобы сохранить компанию от банкротства до новых инвестиций, передает The Verge.

Увольнения и сокращения зарплаты не помогли вложиться в месячный лимит на $10 млн, поэтому руководство решило свернуть определенные рабочие процессы на этой неделе в штаб-квартире компании и на заводе.

Перед этим, предприятие покинули один из основателей Ник Сампсон и вице-президент Питер Саваджиан. Сообщается, что главная причина трудностей - конфликты с ключевыми инвесторами Faraday Future, - китайским гигантом в сфере недвижимости Evergrande Group.

“Компания является неплатежеспособной как в финансовых, так и в кадровых активах. Я чувствую, что моя роль в Faraday Future - это больше не длинный путь, по которому я могу следовать. Я не могу больше наблюдать разрушительный эффект, который отражается на наших сотрудниках, их семьях, близких, так же, как и на последствиях для наших поставщиков и всей отрасли в целом”, - написал Ник Сампсон The Verge.

Основатель, который покинул свою компанию также заявил, что отправка части сотрудников в отпуск за свой счет “по сути означает закрытие предприятия”.

Тем не менее, Сампсон сказал, что может вернуться, если материальное положение компании изменится.

Другой основатель и действующий руководитель компании Цзя Юэтин поблагодарил подопечных, которые согласились остаться в компании после сокращения зарплат и продолжают работу на их главным проектом - полностью электрическим кроссовером люкс-класса FF91.

Как ранее писало НВ, несколько месяцев назад в Faraday Future объявили о начале производства серийных моделей и планировали продавать первые экземпляры в декабре 2018-го.

Автопроизводитель даже получил VIN-декодер, - документ, который регистрирует марку в управлении безопасности дорожного движения США.

FF91 должен был стать первым электрокаром с двигателем, мощностью более чем в 1000 лошадиных сил. По прогнозам, машину собирались комплектовать пятью силовыми установками на выбор - две мощностью в 534 кВт или 716 л.с., и три - 801 кВт или 1074 л.с. Все версии планировали оснастить постоянным полным приводом.

По предварительным данным известно, что FF 91 может разогнаться с 0 до 60 миль/час (96 км) за 2.39 секунды и имеет запас хода в 608 км согласно американскому ездовому циклу EPA.

К сравнению, действующий флагман электрокаров Tesla Model S выполняет аналогичный разгон за 2.5 секунды, и может проехать на полной зарядке 539 км.