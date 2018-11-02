02 ноября 2018, пятница

Утонули на берегу. Как главный конкурент Tesla оказался на грани исчезновения

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Faraday Future оказалась на грани банкротства
Фото - Electrec

Faraday Future оказалась на грани банкротства

Популярный стартап Faraday Future, которому предвещали статус главного конкурента Tesla, переживает сильные финансовые трудности. Один из его основателей покинул компанию, а работников отправили в отпуск за свой счет.  

Калифорнийский производитель электрокаров Faraday Future остался практически без денег и идет на крайние меры, чтобы сохранить компанию от банкротства до новых инвестиций, передает The Verge.

Увольнения и сокращения зарплаты не помогли вложиться в месячный лимит на $10 млн, поэтому руководство решило свернуть определенные рабочие процессы на этой неделе в штаб-квартире компании и на заводе.

Перед этим, предприятие покинули один из основателей Ник Сампсон и вице-президент Питер Саваджиан. Сообщается, что главная причина трудностей - конфликты с ключевыми инвесторами Faraday Future, - китайским гигантом в сфере недвижимости Evergrande Group.

“Компания является неплатежеспособной как в финансовых, так и в кадровых активах. Я чувствую, что моя роль в Faraday Future - это больше не длинный путь, по которому я могу следовать. Я не могу больше наблюдать разрушительный эффект, который отражается на наших сотрудниках, их семьях, близких, так же, как и на последствиях для наших поставщиков и всей отрасли в целом”, - написал Ник Сампсон The Verge.  

Основатель, который покинул свою компанию также заявил, что отправка части сотрудников в отпуск за свой счет “по сути означает закрытие предприятия”.

Тем не менее, Сампсон сказал, что может вернуться, если материальное положение компании изменится.  

Другой основатель и действующий руководитель компании Цзя Юэтин поблагодарил подопечных, которые согласились остаться в компании после сокращения зарплат и продолжают работу на их главным проектом - полностью электрическим кроссовером люкс-класса FF91.

Как ранее писало НВ, несколько месяцев назад в Faraday Future объявили о начале производства серийных моделей и планировали продавать первые экземпляры в декабре 2018-го.

Автопроизводитель даже получил VIN-декодер, - документ, который регистрирует марку в управлении безопасности дорожного движения США.

FF91 должен был стать первым электрокаром с двигателем, мощностью более чем в 1000 лошадиных сил. По прогнозам, машину собирались комплектовать пятью силовыми установками на выбор - две мощностью в 534 кВт или 716 л.с., и три - 801 кВт или 1074 л.с. Все версии планировали оснастить постоянным полным приводом.

По предварительным данным известно, что FF 91 может разогнаться с 0 до 60 миль/час (96 км) за 2.39 секунды и имеет запас хода в 608 км согласно американскому ездовому циклу EPA.

К сравнению, действующий флагман электрокаров Tesla Model S выполняет аналогичный разгон за 2.5 секунды, и может проехать на полной зарядке 539 км.

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