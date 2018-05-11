Uber готов возобновить тесты беспилотников в ближайшие месяцы

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи уверен, что компания вскоре возобновит тестирование своих беспилотных автомобилей.

Пока Хосровшахи ждет публикации предварительного отчета следователей об аварии с беспилотником Uber, пишет The Verge.

По словам Хосровшахи, этот момент, по-видимому, быстро приближается. Он ожидает, что автономные автомобили компании вернутся на дорогу вскоре после выхода отчета Совета национальной безопасности движения. При этом внутреннее расследование ДТП Uber уже завершил.

Недавние сообщения показывают, что автономное программное обеспечение для вождения Uber, возможно, было настроено таким образом, что транспортное средство посчитало пешехода "ложно позитивным" срабатыванием сенсоров. Сейчас программное обеспечение Uber перенастроили.

Ранее сообщалось, что в городе Темпе беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину. Это первая известная смертельная авария с участием беспилотной машины Uber. По предварительным данным, беспилотный Volvo двигался в зоне ограничения скорости в 35 миль в час со скоростью в 38 миль/ч (61 км/ч). По словам офицера полиции, ДТП случилось примерно в ста метрах от пешеходного перехода.

Вскоре после этого власти американского штата Аризона запретили испытания беспилотных такси Uber на его территории. Губернатор Аризоны Даг Дьюси назвал аварию ужасной и тревожной, и именно поэтому поднял вопрос о возможности Uber продолжать тестирование в Аризоне.

Отмечается, что компания смогла договориться с родственниками погибшей 49-летней Элейн Херцбер и урегулировать ними все вопросы. Как заявила адвокат потерпевшей стороны Кристина Перес Хесано, "вопрос был решен".

Тем не менее, вероятно, Uber придется снова подать заявку властям Аризоны. В свою очередь, чиновники могут не разрешить компании продолжать тестирование, если посчитают вероятность очередного ДТП высокой.