Илон Маск и его кошмары. Три варианта спасения Tesla от краха

Электрокары Tesla находятся под большой угрозой. Проблемы компании стали поводом для обсуждения по всему миру, но глава компании не обращает внимания на критиков и пессимистов, и постоянно предлагает варианты выхода из критической ситуации.

Конец 2017-го – начало 2018-го стали настоящим Рубиконом для американского производителя электрокаров Tesla.

Задержки в производстве Model 3, смерть водителя из-за автопилота Model X, торговая война США с Китаем, – эти и другие факторы привели компанию к убытку в полтора миллиарда долларов в 2017-м, и более чем $700 миллионов финансовых потерь уже в 2018-м.

Плюс ко всему, в последнее время Tesla еще и подвергается достаточно серьезным судебным искам. Так, в начале зимы 2018-го, ряд норвежских владельцев Model S вновь подали иск на компанию за то, что Tesla завысили количество лошадиных сил своих автомобилей в рекламе.

А на прошлой неделе американский стартап подал в суд на компанию за то, что подопечные Маска, якобы, своровали дизайн электогрузовика Tesla Semi.

НВ уже описывало ключевые факторы, которые вскоре могут привести Tesla к банкротству. Но суть в том, что пионеры электрокаров с Калифорнии даже и не думают сдаваться.

Энтузиазм Маска действительно поражает – даже в тотальной публичной критике Tesla, Илон все равно уверен в успехе.

В связи с этим, НВ представляет возможные решения, которые могут вытащить Tesla из финансовой ямы.

Решение Y

Предстоящий выпуск кроссовера Tesla Model Y, по мнению главы компании, должен решить критическую ситуацию в компании, и быть, своего рода, возвращением долга клиентам Tesla за недостачу в обещанных поставках Model 3.

Как заявляет Илон Маск, чтобы избежать предыдущих ошибок, Tesla внедрит больше роботов в производственную линию, что сделает автоматизированное производство Model Y более продуктивным и стратегически спланированным.

Поскольку Model Y будет построена на полностью новой платформе, в отличии от Model 3, новая модель электрокара должна удовлетворить запросы пользователей и порадовать любителей технологических новинок.

Модели Tesla, фото: autoevolution.com

В общем, информации о новом кроссовере Y пока мало, разве что удаленный твит Маска трехлетней давности, в котором он анонсировал наличие в новой модели дверей-крыльев чайки, как у классического Mercedes-Benz 300SL и еще одного кроссовера Tesla – Model X.

Не смотря на то, что производство Model Y планируют только на конец 2019-го, в компании уже заявляют о «производственной революции», которая произойдет благодаря новому кроссоверу, и планируют выпустить около миллиона таких автомобилей к 2020 году.

Деньги Apple

Тезис о том, что бренд компьютерных технологий Apple может купить компанию Tesla, в общем-то, небезосновательный.

НВ уже писало о возможных вариантах развития этой ситуации, и в этом действительно есть логика.

Сейчас, и без того богатую компанию Тима Кука, поддерживает Дональд Трамп, и, после значительного сокращения государственных налогов, Apple анонсировал перевод своего производства из-за рубежа внутрь страны.

Новые финансовые планы Apple вполне могли бы включить помощь перспективной компании Илона Маска. Тем более, что сами яблочники заинтересованы в развитии беспилотных технологий, передовиками которых и являются электрокары Tesla.

Редактор издания The Street Брайан Соцци считает, что такая сделка вполне возможна, и даже оценивает цену Tesla для Apple в $75 млрд.

Хотя сам Илон Маск довольно скептически выразился по поводу такого слияния: «Я не уверен, что им [Apple — ред.] это нужно. По крайней мере, я не слышал, чтобы они этого хотели. Они делают классные продукты, я пользуюсь их телефоном и ноутбуком… Я не знаю, что еще добавить».

Окей, Google, купи Tesla

Кроме Apple, покупку Tesla приписывали еще ряду других компаний. Cреди прочих, фигурировало название Amazon и Mercedes-Benz. Последние, некоторое время даже владели акциями Tesla.

Но ближе всего к контракту с Илоном Маском были представители Google. В 2013-м, когда акции Tesla переживали очередной крах, и компании оставалось две недели до банкротства, Маск чуть было не продал свой бизнес одному из основателей Google Ларри Пейджу.

Партнеры даже составили контракт, по которому Google должен был заплатить за Tesla шесть миллиардов долларов, при этом управление компанией оставалось на Маске, и сделка никоим образом не должна была влиять на деятельность Tesla.

Но, именно в это время продажи электрокаров Tesla начали стремительно расти, что принесло компании тогда рекордный доход в $11 млн и спасло автопроизводителя от гибели.

Стороны разошлись, а Google начали собственное исследование автомобильного мира, массово покупая стартапы с роботизированными технологиями и автопилотированием.

Что ждет Tesla будет ясно уже к концу этого года, но, скорее всего, что компания все-таки решит свои проблемы, с новыми инвесторами, или без них.

Нужно понимать, что управление такими гигантскими революционными проектами как Tesla и Space X не может обходиться без ошибок и просчетов. Но, по сути, Илон Маск должен разделять и свою вину в этом, ведь поставив такие высокие планки, мир будет требовать от него технологических революций каждый год, а не раз в пятилетку.

Кстати, о революциях, – не стоит забывать и о выпуске Tesla Roadster 2020, которому сулят умопомрачительные показатели и характеристики.

Tesla Roadster 2020, фото: povozcar.ru

Tesla анонсирует, что их «земной Falcon Heavy» будет набирать сотню за две секунды, и достигать максималки в 402 км/час. Такие показатели ускорения обойдут даже гиперкар Koenigsegg one:1, цена которого – приблизительно два с половиной миллиона долларов.

Tesla же объявили, что их, Roadster 2020 будет стоить, всего то, $200,000. Так что, компания не имеет ни малейшего права на банкротство, пока не исполнит все свои обещания.