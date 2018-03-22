Toyota прекратила испытания своих беспилотников после аварии Uber

Японская компания Toyota временно не будет тестировать беспилотные машины на дорогах общего пользования в США после аварии беспилотника Uber.

Uber объявила о такой же приостановке в понедельник, 19 марта, сообщает The Verge.

"Исследовательский институт Toyota не имеет информации о трагедии в Темпе, штат Аризона, в воскресенье, 18 марта. Наши мысли в первую очередь связаны с семьей жертвы. Мы не можем размышлять о причине инцидента или о том, что это может означать для автоматизированной индустрии вождения в будущем", - сказал представитель Toyota в электронном письме The Verge.

Toyota выразила обеспокоенность в связи с тем "эмоциональным воздействием, которое инцидент с Uber мог оказать на водителей-испытателей". Поэтому, компания решила "временно приостановить тестирование режима шофера на дорогах общего пользования".

Всего в США более 40 компаний имеют разрешения на тестирование беспилотных автомобилей, проводятся десятки испытаний в разных штатах, в частности, - в Калифорнии и в Мичигане. Mercedes-Benz и Volvo пока не комментируют как саму аварию, так и испытания своих авто. Также не было информации от Tesla. В пресс-службе Ford журналистам заявили, что компания не планирует менять график тестирования.

Добавим, что в середине марта 2018 года появились слухи о том, что компания Uber начала предлагать свои технологии, предназначенные для создания беспилотных авто, сторонним компаниям. Одним из первых клиентов Uber может стать именно Toyota.

Ранее сообщалось, что 18 марта в городе Темпе беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину. Это первая известная смертельная авария с участием беспилотной машины Uber.

Представитель Uber сообщил, что ведется расследование данного инцидента. Компания приостановила движение беспилотного транспорта в Фениксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.