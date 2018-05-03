Toyota отказалась от Android Auto из-за проблем с конфиденциальностью

Японская компания Toyota подтвердила, что информационно-развлекательные системы ее автомобилей не получат поддержку Android Auto.

У компании есть вопросы к защите персональных данных и безопасности этой системы, пишет Motor1.

"Мы консервативная компания, и мы хотели убедиться, что все в порядке. Мы хотели защитить конфиденциальность наших клиентов. Мы твердо верим в нашу позицию и то, что делаем", - сказал Марк Дежонг, исполнительный менеджер проекта Avalon, о позиции компании в отношении Android Auto.

При этом компания объявила, что Apple CarPlay появится в модели Avalon 2019 года - впервые для Toyota.

Toyota была одним из немногих автопроизводителей, замедливших внедрение автомобильных информационно-развлекательных систем. Проблемы компании с Android начались с середины 2015 года, когда японский автомобилестроитель засомневался в развлекательных системах Android и Apple.

Спустя несколько месяцев после того, как Toyota решила создавать свою собственную информационно-развлекательную систему в 2015 году, в СМИ были опубликованы обвинения в адрес Google в сборе данных. В Google якобы собирали такие данные, как скорость автомобиля, положение дроссельной заслонки, температура охлаждающей жидкости и масла, обороты двигателя.

Представители Google не опровергли, что собирали данные об оборотах двигателя и скорости автомобиля "более точной навигации". Таким образом, новость помогла Toyota избежать использования Android Auto. И сейчас конфиденциальность по-прежнему вызывает озабоченность у компании.