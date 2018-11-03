Не спеши, а то успеешь. Тест-драйв Toyota Camry

Новая Camry чуточку лучше старой. Которая была чуточку лучше предыдущей, а та была вообще идеальной. Разумеется, все это актуально, если вы — успешный мужчина за 40, который больше всего ценит в машинах надежность и не очень-то любит быструю езду.

Правильно. Пусть молодые гоняют. Хоть по дорогам, хоть за девочками.

А состоявшиеся личности предпочитают вальяжный комфорт, который в Camry одинаков, что на скорости 80 км/ч, что на скорости 150 км/ч.

При желании Camry легко и охотно ускоряется, да и едет уже не так валко, как в старые добрые времена, когда для описания этого процесса на ум приходили лишь слова наподобие «желе», «мармелад» и т. д.

И все же, это автомобиль по-прежнему больше заточенный под комфорт, чем под драйв.

Зато дизайн у Camry теперь отнюдь не такой миролюбивый, как у легендарных 30-ки и 40-ки, которые, собственно, и создали неслыханный спрос на модель в Украине.

В 70-м кузове Camry выглядит современно и даже довольно агрессивно. Многим это по душе. Ведь теперь можно смело покупать надежный и солидный автомобиль, не боясь, что тебя сразу запишут в пенсионеры.

Но обо всем по порядку.

Как едет Toyota Camry?

В новом кузове Camry осталась с прежним двигателем. Это 2,5-литровая рядная четверка (181 л.с.), которая работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Правда, японцы божатся, что коробка теперь настроена иначе, изменены передаточные числа.

Не уверен, что эти перемены кто-то заметит. С первых минут за рулем тестового авто я ощутил себя как студент, который приехал домой на каникулы и с радостью лопает бабушкины пирожки.

Все по старому. Camry привычно плавно трогается и уверенно, но не очень эффектно разгоняется. В том смысле, что ты жмешь на педаль, вроде бы ничего не происходит, а потом смотришь на спидометр, а там уже 80 км/ч.

За это Camry многие и любят. Машина как бы окружает тебя силовым полем, сглаживающим все нежелательные эффекты. Будь то рывки при разгоне, ямы и ухабы на дороге, крены в поворотах и т. д.

Двигатель работает беззвучно, как говорят в народе — «шелестит», коробка незаметно переключает передачи, что иные вариаторы позавидовали бы.

В общем, уютная такая, домашняя машинка, в которой можно запросто махнуть из Киева в Одессу и по приезду даже не особо устать.

Но стоит попытаться ездить на Camry в стиле «баварский гонщик» или «у меня комплекс ланоса», как все резко меняется. Педаль газа напоминает кисейную барышню — когда резко давишь на нее, она чуть ли не пищит «молодой человек, что вы себе позволяете!». А двигатель на высоких оборотах издает почти дизельный рокот, которого от такой «мармеладной» машины как Camry вообще не ждешь.

Все это не мешает Camry довольно уверенно разгоняться, но тут дают о себе знать настройки рулевого управления и подвески. Некоторые обзорщики утверждают, что новая Camry, мол, едет значительно лучше предыдущей, и приводят в качестве аргумента свидетельства о том, что ходовая была переработана, используются иные амортизаторы и т. д.

Мне же кажется, что Camry если и стала чуть собранней, то не настолько чтобы можно было говорить о «драйверском характере».

Слишком легкий руль на большой скорости не способствует резкому маневрированию. В поворотах на скорости нет четкости реакций, свойственных породистым немецким авто. В общем, машина любит скорость только на прямой.

Быстро ездить на Camry по-прежнему не хочется. Банальный Volkswagen Jetta рулится лучше. Зато на Camry вы можете целый день ездить по киевскому Подолу и вас ничто не будет напрягать, в то время как немецкие авто оттуда повезут вас прямо к данстисту — менять выпавшие от дорожной тряски пломбы.

Как выглядит Toyota Camry?

Агрессивный дизайн 70-ки резко отличает ее от предшествующих поколений. Машина кажется большой, но стремительной. Агрессивная «морда» с футуристичной решеткой радиатора гипертрофированных размеров весьма способствует динамичному движению на трассе. В том смысле, что увидев такое в зеркале заднего вида, водители предпочитают быстренько освободить левый ряд.

В профиль и сзади Camry выглядит не так хищно, но в целом весьма современно. Я бы сказал, актуально.

Некоторые говорят, что дизайн Camry отдает «азиатщиной». Мне кажется, что это не совсем так. Да и сам термин, возникший в эпоху, когда японцы, корейцы и прочие представители дальнего Востока стремились делать все максимально кричащим и аляповатым, устарел.

Дизайн Camry все равно не столь строгий, как у немцев. Он более обтекаемый и воздушный, хотя утонченным я бы его не назвал.

Поставьте Camry рядом с Volkswagen Passat (я уже молчу про свежий Arteon) или Audi A4. Контраст будет разительным.

Такое ощущение, что дизайн немцев словно чертили остро заточенным карандашом, в то время как Camry нарисовали кисточкой и акварелью.

Что внутри Toyota Camry?

Внутри — не менее разительная революция.

От архаичного дизайна центральной консоли не осталось и следа. Изгибы панелей в центральной части торпедо выглядят очень даже стильно. Если бы еще экран мультимедийной системы был побольше, а физических кнопок вокруг него было поменьше, то было бы совсем ультрасовременно.

А так — просто свежо и неплохо.

С эргономикой тоже все в порядке, хотя когда начинаешь ездить каждый день и постоянно обращаться к меню и настройкам, то чувствуется некий архаизм, от которого те же «немцы» давно избавились.

Очень понравилась полочка для смартфона в нише перед рычагом АКПП и скрывающийся под ней потайной отсек.

С точки зрения «фарша» и всяких наворотов Camry несколько проигрывает немцам. Даже в максимальной комплектации системы безопасности отстают от немецких, как минимум, на одно поколение. Здесь, например, нет системы определения приближающихся сбоку объектов при движении задним ходом, как и системы кругового обзора.

В салоне очень просторно, как это было и в предыдущих поколениях Camry. Тут, кстати, колесная база выросла на 50 мм, так что места для ног еще чуточку больше.

Кресла довольно удобные, хотя степеней регулировки тут, конечно, поменьше, чем в Lexus или у «немцев».

Ну и как бывший владелец Camry не могу не отметить, что никуда не делся момент, который меня в свое время очень раздражал. Я имею в виду высокую посадку. Самое низкое положение водительского сиденья все равно довольно высоко относительно многих других машин. Я, например, люблю сидеть пониже и вразвалочку. В Camry с этим всегда были проблемы. И они по прежнему актуальны.

Багажник хорош — без малого 500 л объема (чуть меньше в комплектации Premium со регулируемыми спинками второго ряда).

Словом, Camry — по-прежнему остается просторным и вместительным семейным автомобилем.

Что по деньгам?

Цены на Camry стартуют от 809 грн. Топовая комплектация с кожаным салоном, регулируемыми спинками второго ряда сидений, системой безопасности на дороге и прочими плюшками — от 1,05 млн грн.

Это не много, но и не мало.

Плюс минус в эти же деньги отлично вписываются и Volkswagen Passat, и Mazda6, и KIA Optima, и Peugeot 508 и некоторые другие конкуренты. Но мне не хочется углубляться в эти нюансы, поскольку у Camry своя лояльная «аудитория».

На стороне Camry и имиджевый заряд (признак успеха и все такое), и репутация едва ли не самого надежного и неприхотливого автомобиля на рынке. И обновленный дизайн тоже идет на пользу. Словом, о продажах новой Camry я бы не волновался.

И пара слов о расходе топлива.

Японцы божатся, что достигли новых высот в экономичности. Да, да, как же, думал я, садясь в машину, со старыми двигателем и коробкой многого вы добьетесь.

Однако Camry удалось меня удивить. При неспешной езде по Киеву вполне реально добиться расхода 9 л на 100 км. Хотя, конечно, средний расход за неделю езды (с киевскими пробками и несколькими «прострелами» по бориспольской трассе) у меня оказался в районе 11 л.

Это довольно типичный показатель для такого авто. Когда-то эта магическая цифра 11 л/100 км преследовала меня и на Camry 40 с мотором 2,4 л, и на Honda Accord 8 (также с 2,4 л). Из бензиновых авто этого класса исключением были моя старая Volvo S60 (тоже 2,4 л), которая укладывалась в 9,5 л, а также Volkswagen Passat (2 л турбо), способный довольствоваться менее чем 9 л на 100 км.

В общем, Camry — не самый экономичный авто в мире. Но и не самый прожорливый, конечно.

Toyota Camry - вердикт НВ

9/10

Некоторые клянут Toyota за консерватизм и нежелание следовать новомодным трендам. Другие за то же самое буквально боготворят японский бренд и продолжают нести свои кровные в салоны Toyota, вот уже который года обеспечивая Camry лидерство в своем классе.

Новая Camry чуточку лучше предыдущей, но в целом — это та же самая машина для успешного человека, который любит комфорт и предсказуемость.

Если вы считаете, что чтобы вовремя куда-то добраться, нужно вовремя выехать, а вовсе не гнать во всю дурь и устраивать на дороге «пятнашки», то Camry — это машина для вас.

Характеристики Toyota Camry 2018

Габариты (длина, ширина, высота) — 4885/1840/1455 мм

Клиренс — 155 мм

Масса снаряженная — 1555 кг / 2030 кг

Объем багажника - 493 л

Двигатель — 4-цилиндровый бензиновый мотор 2,5 л, 181 л.с., 231 Нм.

Тип привода - передний

Коробка передач — 6-ступенчатая АКПП

Максимальная скорость — 210 км/ч.

Разгон с 0 до 100 км/ч — 9,9 сек

Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле — 8,9 л на 100 км

Цена — от 809 тыс. грн