Убей меня нежно. Тест-драйв Mazda6

Легкий рестайлинг — это «то, что доктор прописал» для автомобиля, у которого за четыре года на рынке так и не нашлось существенных недостатков. Доказано на примере Mazda6.

С момента своего появления в 2013 году Mazda6 третьего поколения занимает особое положение на рынке.

Машина, как говорят в народе, и едет, и выглядит дороже, чем стоит на самом деле.

В ней достаточно лоска и премиальности, чтобы не потеряться на фоне Jaguar или Lexus. И едет она так, что пересев на нее с BMW, вы не почувствуете себя ущербным.

Да, класс есть класс, и Mazda6 не может прыгнуть выше головы, оставаясь тем, чем является — седаном среднего класса. Здесь соответствующая шумоизоляция, достаточно скудный по сравнению с премиумом набор опций и многие другие нюансы.

Но все же, в своем классе Mazda6 — это своего рода премиум.

Как едет?

В первые несколько часов после того, как я взял машину на тест, я страшно матерился и готовился писать злобный пасквиль о том, как Mazda погубила свою лучшую модель, сделав подвеску после рестайлинга слишком жесткой.

Я хорошо помню предыдущую Mazda6, которую я брал в прошлом году. Азартная управляемость сочеталась с комфортом в движении. Подвеску нельзя было назвать мягкой, но и сильно жесткой она не была.

А тут я просто чувствовал, как пломбы в зубах поскрипывают на каждой кочке. Жуть просто.

Однако, взяв себя в руки, я понял, что тестовая машина была укомплектована 19-дюймовыми дисками с низкопрофильной резиной. Забегая вперед, скажу, что вернув новую Mazda6, я на денек взял дорестайлинговую машину на 17-х дисках и снова узнал старую-добрую «шестерку».

В общем, покупая Mazda6, хорошо подумайте, нужны ли вам модные 19-е «катки». Машина с ними выглядит очень пафосно, но ей богу, в Украине не те дороги, чтобы стоило жертвовать комфортом ради пафоса.

В остальном, все осталось по-прежнему.

Под капотом — 4 цилиндра, 2,5 л, 194 «лошади» с непосредственным впрыском и степенью сжатия 14:1. Компрессия — выше, чем у болидов Формулы-1. В этих двигателях — множество инноваций, включая легкие поршни, новую систему воспламенения и т. д.

В паре с этим чудо-мотором трудится классический 6-ступенчатый «автомат», который переключает передачи помягче некоторых «роботов» у новомодных конкурентов (да, да, французы, я вас имею в виду).

Педаль газа очень отзывчивая. Буквально, чуть прижал и мотор сразу набирает обороты. Поначалу даже приходится дозировать усилие на ноге, чтобы не слишком резко стартовать в пробках.

Динамика впечатляет. Машина уверенно и быстро разгоняется в любых скоростных режимах. Например, ускорение с 40-50 км/ч до 80-90 км/ч — это буквально пара мгновений, которые вы не замечаете, поскольку нет ощущения, что для двигателя это — хоть сколько нибудь серьезная нагрузка.

Если просто ехать на Mazda6 себе в удовольствие по пустой трассе с приличным асфальтом (в смысле, по Бориспольской трассе, а где же еще?), то не замечаешь, как скорость переваливает за 130-140 км/ч. И ничто не мешает ехать еще быстрее.

Это — родовой признак породистого автомобиля, согласитесь.

Управляемость тут на высоте. Машина легкая, воздушная, рулевое управление настроено изумительно. Есть четкая обратная связь, ты всегда понимаешь, в какую сторону направлены колеса (привет, желейная Toyota Camry!), но при этом руль не слишком жесткий, нет ощущения, что ты едешь на профессиональном спорткаре.

Конечно, здесь нет того задора, которым отличались первые два поколения Mazda6.

Стремясь занять достойное место в бизнес-классе (в принципе, успешно) Mazda6 постепенно стала смещать баланс ездовых качеств от драйва к комфорту.

Конечно, окончательных похорон драйва, как это случилось Honda Accord, превратившейся в копию Camry, не случилось. И за это компании Mazda огромное спасибо.

На Mazda6 все еще можно «отжечь». Например, поиграть в «пятнашки» на трассе. Или лихо войти в поворот на скорости.

Ну и конечно, есть вещи, которые никогда не меняются. В Mazda6 — это вопросы к шумоизоляции. Она здесь получше, чем в прежних поколениях, но все равно, ее почти что нет, если сравнивать с конкурентами классом выше.

В моей 10-летней Volvo S60 можно разговаривать вполголоса на скорости 150 км/ч. В новенькой Mazda6 приходится повышать голос в разговоре с передним пассажиром уже на 120 км/ч.

Но это так, к слову.

Если у вас прежде тоже была Mazda, и вас не смущал недостаток звукового комфорта, то новая «шестерка» вам вполне подойдет.

Как выглядит?

Не хочу повторяться, но на парковке большого супермаркета среди сотен машин Mazda6 выглядит как Кира Найтли среди доярок колхоза Имени 70-летия октября.

Дизайн элегантный, чуточку спортивный, немного хищный и безусловно очень красивый.

Он не устареет еще долго. И конкуренты в этом классе (KIA Optima, Hyundai Sonata, Peugeot 508, Volkswagen Passat, Ford Mondeo) выглядят ощутимо скучнее.

Mazda6 по внешности тянет на прямые сравнения с совсем другими авто. Например, с Jaguar XE или «трешкой» BMW. А ведь они стоят дороже.

Что внутри?

Дверной проем тут низковат, поэтому с непривычки рослому человеку садиться не очень удобно. Спортивная посадка за рулем тоже не всем понравится. Особенно, если пересаживаешься с Toyota Camry, где все сделано по принципу «высоко сижу — далеко гляжу».

Но диапазон регулировок водительского сиденья и руля позволяет удобно устроиться человеку любой комплекции. Равно как и переднему пассажиру.

Сзади тоже просторно, и для ног места хватает, и на голову потолок не давит. Разве что тоннель в полу высоковат, так что третьему пассажиру будет не очень уютно.

Для комфорта задних пассажиров сделано много. Тут и воздуховоды есть, и подогревы задних сидений. Правда, кнопки их включения расположены в откидном подлокотнике. Слабо представляю себе, как ими можно оперативно управлять, если сзади сидят трое. Мало того, что центральный пассажир вынужден морозить «пятую точку», в то время как два других пассажира спокойно греются. Так его еще и попросят подпрыгнуть и прилипнуть к потолку, когда им станет припекать и подогрев захочется выключить, для чего потребуется откинуть подлокотник. Словом, решение с кнопками подогрева довольно странное.

На материалах отделки не экономили. Тут и кожа добротная, и пластик не дубовый. По крайней мере, в местах, где до него можно дотянуться рукой.

У Mazda6 довольно консервативный интерьер. В сравнении с инновационными решениями у некоторых конкурентов (взять хотя бы тех же французов), это выглядит несколько странно. С другой стороны, все функционально и продуманно. В машине обживаешься буквально за 10 минут.

Отдельных теплых слов заслуживает меню мультимедийной системы. Оно простое как угол дома и уютное как бабушкин свитер. Вот бы некоторым премиальным производителям поучиться у Mazda не громоздить меню, в котором путаются даже сотрудники автосалонов.

В рестайлинговой модели обновилась панель приборов, их «утопили» в трех колодцах. Выглядит стильно. Проекционный экран лишился деревенского выдвижного щитка и переехал на лобовое стекло. Все как в настоящем премиуме.

Багажник в Mazda6 не рекордный по объему (480 л), но довольно вместительный. Для путешествий всей семьей машина вполне сгодится. Проверено семейной поездкой в Одессу на длинный уик-енд.

Что по деньгам?

Цены на Mazda6 стартуют от 723 тыс грн. Это если просто взять самую доступную цену в прайсе. Но это будет базовая комплектация с 2-литровым двигателем на «механике». Надо быть садомазохистом, чтобы купить такое в 2018 году.

Самая простая комплектация с «автоматом» начинается от 765 тыс грн. И это по прежнему 2-литровый мотор.

А за 2,5-литровый движок придется отдать 818 тыс. грн. Ну а побывавшая у меня на тесте машина в топовой комплектации обойдется в 1,04 млн грн.

Цены не маленькие, но общем и целом на уровне с конкурентами в этом классе, которых я перечислял чуть выше.

Экономичность у Mazda6 — на высоте. Все эти инженерные ухищрения, о которых Mazda гордо пишет в своих рекламных буклетах, видимо, и вправду работают.

Мне удалось съездить из Киева в Одессу и обратно со средним расходом 8,4 л на 100 км. Учитывая, что езжу я отнюдь не в пенсионерском стиле, показатель весьма достойный. В условиях Киева с его тянучками и пробками Mazda6 довольствовалась примерно 9-10 л на 100 км.

Вердикт НВ

9/10

Mazda6 остается одним из самых красивых седанов на рынке. Сложно представить себе человека, которому может не понравиться этот дизайн. Это ж надо просто иметь аллергию на красоту как таковую.

В остальном машина тоже весьма удачна. Легкий рестайлинг ее точно не испортил, хотя новшеств тут минимум. Если вы владеете дорестайлинговой «шестеркой» и она еще бодра и свежа, бежать менять машину на обновленную модель не стоит.

А вот если вы только присматривались к Mazda6, то рестайлинг вполне может стать той самой «последней каплей», сигнализирующей о том, что «надо брать».

Характеристики Mazda6 2018

Габариты (длина, ширина, высота) — 4870/1840/1450 мм

Клиренс — 165 мм

Масса снаряженная / максимальная — 1455 кг / 2005 кг

Объем багажника - 480 л

Двигатель — 4-цилиндровый бензиновый мотор 2,5 л, 194 л.с., 258 Нм.

Тип привода - передний

Коробка передач — 6-ступенчатая АКПП

Максимальная скорость — 223 км/ч.

Разгон с 0 до 100 км/ч — 8,1 сек

Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км

Цена — от 723 тыс грн