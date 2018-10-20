Божья коробка. Тест-драйв BMW X5 M

Если у Бога есть время самому садиться за руль, то он непременно ездит на BMW Х5 М. Ну или на Porsche Cayenne GTS. Или на Range Rover Sport... Черт, нелегко же ему выбирать, наверное…

Я от души покатался на обновленном X5 M могу с уверенностью сказать, что это один из лучших автомобилей в мире. И не только на текущий момент. А за всю историю автомобилестроения.

По сути обзор мог бы и дальше строиться на одним дифирамбах, но ведь такое не интересно читать, правда?

Поэтому я честно попытаюсь параллельно с тем, что понравилось, описывать и то, к чему можно придраться.

Да, да, пусть фанаты «икс пятого» уже точат на меня ножи, но я все же считаю, что этот великолепный автомобиль не идеален.

BMW X5 M - как едет?

Мода на спортивные кроссоверы, захлестнувшая мир в прошлом десятилетии, и не думает проходить.

Первый BMW X5, первый Porsche Cayenne и другие топовые авто этого класса в свое время воспринимались как «дичь». Мол, все равно не может высокий автомобиль ехать так же азартно, как приземистый седан или купе.

Однако с каждым следующим поколением премиальные SUV ехали все лучше и лучше. И в особенности это утверждение справедливо для их «заряженных» версий.

Хорошо помню свои ощущения от езды на базовой версии BMW X5. Машина легко и уверенно рулится, крены в поворотах минимальны. Ощущения весьма близки к тем, что дарит, скажем, «пятерка» BMW. Отсюда и растущий спрос на кроссоверы. Они мало в чем уступают «легковушкам» по езде, но гораздо практичнее.

А что же «эмка» в сравнении с обычным X5?

На этот вопрос есть два варианта ответа.

Первый вариант — разница незначительна, базовая версия чуть мягче, но в то же время она чуть более валкая.

Второй вариант — это небо и земля. Обычный X5 — годится для обычного передвижения по дорогам, но вот «эмка» умеет ездить по-настоящему.

Выбор подходящего варианта ответа зависит только от вашей манеры езды. Быстро ездить можно и на обычном X5. А сила «эмки» - в способности совершать маневры, которые позволят составить представление о силе гравитации, не покидая земную атмосферу.

И дело тут не только в мощном двигателе, который оснащается двумя турбинами, жидкостно-воздушным интеркулером, системой бесступенчатой регулировки хода клапанов и многими другими технологическими решениями.

Хотя об этом двигателе можно написать отдельную статью, настолько много там оригинальных решений, которые отличают его не только от других моторов BMW, но и от моторов конкурентов (новая форма впускного коллектора, особое расположение выпускного коллектора, повышенное давление наддува и т. д.).

От гражданской версии X5 «эмка» отличается настройками подвески. Схема здесь та же — впереди двухрычажка, сзади многорычажка. Но «дьявол кроется в мелочах». В «эмке» используются другие верхние рычаги, благодаря чему развал передних колес увеличен, и машина лучше «стоит» в повороте. У пружин передней подвески и пневмобаллонов задней, а также у амортизаторов «по кругу» иные характеристики. Все подчинено задаче придать автомобилю большую жесткость.

Из интересных решений можно также вспомнить активный задний дифференциал — крутящий момент распределяется между колесами, позволяя буквально ввинчивать машину в поворот.

Как следствие X5 M отличается удивительной легкостью в управлении. Нет ощущения, что входишь в поворот на двухтонной махине. Управляемость почти как у хэтчбека.

Настройки рулевого управления — выше всяких похвал. Руль тяжелый и упругий, это начисто страхует от случайных «виляний», но при этом он молниеносно реагирует на действия водителя, его реакции однозначны. Ты всегда чувствуешь, как отвечает машина на твои действия с рулем.

В сочетании с мощным двигателем, отзывчивой педалью газа и расторопным 8-ступенчатым «автоматом» X5 M кажется идеальным транспортным средством для любителей быстрой езды. Без преувеличений.

Коробку передач в BMW X5 M просто нельзя не похвалить отдельной строчкой. Такой плавности переключения даже при динамичной езде не ждешь даже от новомодных «роботов». А тут — классический «автомат».

А есть ли за что покритиковать эту чудо-машину?

Как ни странно, да. У меня не раз возникало ощущение, что подвеске чуток не хватает… жесткости. Да, именно жесткости (даже в спортивном режиме). В какой-то момент инженеры решили угодить любителям комфортной езды. И чтобы на кочках и ухабам у вас не выпадали пломбы, подвеска чуть чуть смягчена. Ну так мне показалось, по крайней мере.

Вследствие этого на скоростях свыше 100 км/ч у X5 M иногда проскальзывают намеки на продольную раскачку. И в такие момент яростный «бумер» становится похож по поведению скорее на Range Rover, чем на Porsche Cayenne.

Не уверен, что это всем по вкусу. Вот мне, например, кажется, что подвеска Cayenne Turbo лучше сбалансирована. Машина не кажется более жесткой на кочках, но при этом не позволяет себе и намеков на раскачку, в отличие от BMW X5 M.

Справедливости ради скажу, что BMW при сопоставимой массе в целом воспринимается как более легкое и воздушное авто. В Cayenne не покидает ощущение, что едешь в тяжелом, хотя и очень быстром автомобиле. Так что, свои плюсы и минусы есть у обеих машин.

Ну и разумеется, нельзя не отметить тот факт, что X5 M на своей широченной резине (285 на передних колесах и аж 325 на задних, на 20-дюймовых, кстати, дисках) ну очень боится колеи на дороге.

Учитывая как часто проблема встречается на «качественных» украинских дорогах, можно констатировать, что проблема будет регулярно портить настроение владельцу X5 M.

BMW X5 M - как выглядит?

Вот здесь я точно воздержусь от дифирамбов.

Нет, мне в целом нравится дизайн BMW X5 M. Кроме самого первого кузова Е53, он какой-то неказистый. А вот последующие вполне даже ничего.

Но М-обвес, на мой взгляд, недостаточной агрессивный и эффектный для автомобиля с таким характером. И таким ценником, разумеется.

Это субъективное мнение, на истину не претендую.

На мой взгляд, топовые версии некоторых конкурентов (в первую очередь Audi RS Q7, Porsche Cayenne Turbo) выглядят поинтереснее.

Обратите внимание на цвет моего тестового экземпляра. В нем машина выглядит необычно и, в целом, выигрышно. Но в обычном сером или черном цвете она теряется среди тысяч обычных X5, которые колесят по украинским дорогам.

BMW X5 M - что внутри?

Внутри — характерный для X5 простор.

Интерьер простоват, если сравнивать с некоторыми конкурентами, которые пытаются дотянуть салон до уровня футуристического космического корабля. Однако, эстетика минимализма в BMW находится на уровне Apple времен Стива Джобса. Иными словами, simplicity is the ultimate complexity.

Могу только представить себе, сколько тысяч человеко-часов потрачено внутри компании, чтобы сделать интерьер настолько простым и при этом эргономичным.

Все под рукой, все понятно на интуитивном уровне. Огромное количество функций органично разложены по пунктам меню, которые легко «прощелкиваются» с помощью управляющего колесика на центральной консоли. У мультимедийного экрана большой запас яркости, он не «слепнет» даже в солнечный день.

Дико понравились передние кресла. У них всего 8 регулировок, но каждая — в широчайшем диапазоне, что позволяет идеально подстроить кресло под себя. Иным конкурентам стоило бы поучиться, а то понаделают по 15-20 настроек сиденья, а за неделю удобно устроиться так и не получается (да, да, японский премиум, это я о тебе так отзываюсь).

Отдельным пунктом можно указать шумоизоляцию (она в X5 M просто прекрасна) и отлично звучающую стереосистему Bang & Olufsen.

Словом, любите погонять под хорошую музыку — лучше X5 M машины не найти.

BMW X5 M - что по деньгам?

Цены на X5 M стартуют от 2,8 млн грн.

Не хочется акцентировать внимание на цифрах, которые переваливают за психологическую отметку $100 тыс. Люди, у которых есть такие деньги, мыслят иными категориями. Для них комфорт и ощущение, что это «машина для меня» важнее цифр.

Кому действительно подойдет X5 M?

Допустим, вы не очень переваривает пафосный стиль Range Rover, не очарованы технологической магией Volvo. Что касается Mercedes, то это для вас слишком строго. А Porsche вы все же считаете слишком спортивным по характеру.

В таком случае, выбирая задорный спортивный кроссовер, вы вполне можете остановиться на BMW X5 M. Это уникальный автомобиль с неповторимым характером. Но по настоящему ощутить его отличия от обычного Х5 вы сможете только, если действительно хорошо водите и любите ездить очень быстро. Если нет, то возможно переплачивать за приставку М для вас смысла нет. Обычный X5 тоже весьма хорош.

Мммм... В этом месте обзора я обычно пишу о расходе топлива.

Но в случае с X5 M мне это кажется излишним. Чудес не бывает, и 500 с лишним «лошадок» очень даже любят поесть. Даже при весьма вялом обращении с педалью газа 11-12 л на 100 км BMW X5 M потребляет с легкостью.

Но зачем кому-то может понадобиться «эмка», чтобы «тошнить» на ней в правом ряду? Если ездить на BMW X5 M в том стиле, для которого этот автомобиль рожден, то следует ориентироваться на цифру ближе к 20 л на 100 км.

Причем, естественно, только лучшего бензина на лучших заправках. Современные двигатели с непосредственным впрыском очень чувствительны к качеству топлива, а такие энерговооруженные — тем более.

Вердикт НВ

10/10

BMW X5 M — один из лучших автомобилей современности. Он идеален в своем амплуа и может потягаться с сильнейшими из своих конкурентов.

Вещи, которые меня раздражали (вопросы дизайна, нюансы подвески и т. д.) я вполне могу записать в категорию субъективных минусов.

Характеристики BMW X5 M

Габариты (длина, ширина, высота) — 4880/11985/1754 мм

Клиренс — 195 мм

Масса снаряженная — 2275 кг

Объем багажника - 650/1870 л

Двигатель — 8-цилиндровый бензиновый мотор с двумя турбинами и прямым впрыском топлива, 4,4 л, 545 л.с., 750 Нм.

Тип привода - полный

Коробка передач — 8-ступенчатая АКПП

Максимальная скорость — 250 км/ч.

Разгон с 0 до 100 км/ч — 4,2 сек

Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле — 11,1 л на 100 км

Цена — от 2,8 млн грн