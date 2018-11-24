Приятная пуля. Тест-драйв BMW 4 Series Gran Coupe

Больше, чем «трешка», но не такая пафосная, как «шестерка». Так кому же адресована полноприводная BMW 4 Series и насколько она хороша?

Фанаты баварского бренда уверены, что BMW не умеет делать плохие машины. Поэтому с восторгом встречают каждую новинку.

Вот и BMW 4 Series в 2013 году встретили с энтузиазмом. Поначалу модель существовала в виде двухдверных кабриолета и купе.

Но в 2014 году появилась и 4-дверная версия Gran Coupe.

Она имеет интересное позиционирование в модельном ряду BMW. С одной стороны, она меньше и дешевле, чем пафосная 6 Series. В то же время она элегантнее и спортивнее обычной «трешки». И не такая строгая, как «пятерка».

У нее азартный, агрессивный дизайн, но при этом довольно просторные салон и багажник, что делает «четверку» вполне достойным авто для дальних поездок.

Так для кого же предназначен этот автомобиль и стоит ли его покупать?

BMW 4 Series Gran Coupe - Как едет?

Диванные аналитики, которые любят судить о машинах по сухим цифрам, конечно скажут, что 2-литровый мотор со 184 л.с. - это просто ничто. Тем более, с полным приводом (да, мне посчастливилось взять на тест именно версию xDrive).

Но за рулем от машины остается совершенно иное впечатление.

Плавный и уверенный разгон сопровождается бодрым рыком мотора на высоких оборотах. На высоких — потому что двигатель, таки да, всего лишь 2-литровый, и его приходится как следует крутить.

Но когда это было проблемой для водителя BMW? Эти машины созданы для того, чтобы моторы крутили «в звон».

Этому также способствует 8-ступенчатый «автомат», который бодро щелкает передачами вверх и вниз, все время стараясь удержать двигатель в пике крутящего момента. Благо тут сразу две турбины, которые также следят за тем, чтобы под педалью газа все время чувствовался запас мощности.

Собственно, с этой задачей мотор, коробка и электроника справляются на ура.

Помогает и полный привод, исключающий виляние «задницей» даже при самых резких ускорениях.

Собственно, даже в режиме Eco машина едет на добрых 200 «лошадок» и позволяет воплощать самые смелые дорожные фантазии.

В режиме Sport обороты мотора не спешат опускаться ниже отметки 3000. Машина рвется вперед, даже если вы не слишком сильно давите на газ. Это потрясающее впечатление, которое способно спровоцировать на лихачество даже довольно спокойного водителя.

Ну а почему бы не пошалить, если девушка... пардон, машина не против, а очень даже за? Впрочем, давайте без сексизма :)

Ходовая BMW 4 Series Gran Coupe понравилась безоговорочно. В особенности, в режимах Eco и Comfort. Машина не кажется сильно жесткой, но ее почти не кренит в резких поворотах, и при этом, она довольно мягко проезжает разбитые участки дороги. Ну у всего есть свой предел, конечно, и на откровенных ямах вас изрядно потрясет. Но, в конце концов, это же BMW со спортивными нотками характера, а не желейно-мармеладный Lexus.

В спортивном режиме ходовая мало меняется, зато система динамической стабилизации позволяет «пошалить» в поворотах. И руль становится жестче, что в целом меняет характер машины, делая ее более дерганой.

В городе такой режим не нужен. Но на трассе его можно оценить по достоинству.

Будь двигатель помощнее, машина была бы феноменальной «зажигалкой». И говоря это, я подразумеваю лишь тестовую машину с шильдиком 420i, у которой лишь 7,8 сек до 100 км/ч.

Ведь существуют еще 430i (5,9 сек) и 440i (5 сек). Это, конечно, совсем другой разговор. Попробую их в деле - расскажу.

BMW 4 Series Gran Coupe - Как выглядит?

Во внешности BMW 4 Series Gran Coupe чувствуется больше утонченности, чем в «трешке». При этом «четверка» ниже, но длиннее и шире.

Такое ощущение, что дизайнеры вдохновлялись эстетикой хищника, приседающего перед прыжком.

Шарма добавляют безрамочные двери — родовой признак настоящего купе. К покраске тоже подошли оригинальным образом.

На тест мне выдали машину, которую я поначалу считал черной. Пока в какой-то момент не осознал, что на самом деле она скорее темно-синяя, с «отливом».

BMW 4 Series Gran Coupe - Что внутри?

В интерьере царят те же нотки. Стремительная обтекаемость в линиях, заигрывания черного и синего цветов. Приятная алькантара на сиденьях и потолке.

Типичный для BMW стиль оформления — минималистичный, но прагматичный. Все под рукой, все на своих местах, но роскошь не ощущается. Ощущается чисто баварский стиль.

Климат-контроль включается быстро и работает мощно. Стереосистема радует весьма премиальным звучанием.

Передние спортивные сиденья не просто имеют развитую боковую поддержку, они скорее стремятся обхватить водителя и переднего пассажира и держать их в охапку, чтобы те не вывалились на виражах.

Кстати, эта «охапка» скорее рассчитана на стройных и подтянутых. Людям крупного сложения в этих сидушках может быть тесновато. Ну и правильно. Любишь пиво с чипсами, покупай себе машину побольше.

Сзади в общем-то просторно, но наблюдается типичная ситуация для любого авто с «закосом» под купе. Покатая крыша означает, что места над головой маловато. Высоким пассажирам будет не очень комфортно. В целом же можно сказать, что задний ряд BMW 4 Series лучше всего подойдет для перевозки пары пассажиров среднего роста. Ну а детей — так вообще идеально.

Багажник имеет приличный объем (480 л) и в него весьма удобно загружать вещи благодаря широкому проему, который открывается, когда поднимаешь большущую дверь вместе с задним стеклом (да, BMW 4 Series Gran Coupe — это не седан, а лифтбек).

BMW 4 Series Gran Coupe - Что по деньгам?

Цены на BMW 4 Series Gran Coupe стартуют от 971 тыс грн. Это 2-литровая версия с передним приводом. На побывавшую у меня полноприводная версия 420i xDrive начинаются от 1,125 млн грн.

За 430i xDrive придется отдать 1,293 млн грн, а за 440i xDrive — 1,559 млн грн.

И это — не предел. Дороже стоят 430d (1,77 млн грн) и ее полноприводная версия (1,85 млн грн).

Эти ценники выглядят весьма внушительно и автоматически ставят 4 Series Gran Coupe в один ряд со многими весьма пафосными автомобилями на рынке.

Ну да бог с ними, с конкурентами. BMW — это религия, поэтому сравнивать баварцев лучше всего между собой.

Так вот, в топовых версиях «четверка» идет почти в одну цену с «пятеркой» с соответствующими двигателями. Тут уж вам решать, хотите ли вы более строгую и монументальную «пятерку» или элегантное четырехдверное купе.

А вот в младших версиях «четверка» дешевле «пятерки». И это может стать решающим фактором для многих.

И пару слов о расходе топлива.

Достичь заявленных производителем цифр мне, конечно, не удалось. В реалиях задыхающегося от пробок Киева BMW 4 Series с 2-литровым бензиновым мотором сложно уговорить довольствоваться меньше чем 10 л на 100 км.

На трассе при спокойной езде в режиме Eco Pro вполне можно уложиться в 7-8 л на 100 км. А если «отжигать» в спортивном режиме, то вполне реально увидеть и такие цифры как 11-12 л на 100 км.

Вердикт НВ

9/10

Возможно, это покажется странным, но я считаю BMW 4 Series Gran Coupe одной из самых удачных моделей баварского концерна на текущий момент.

Да, это не самый быстрый и не самый пафосный BMW. Но с учетом той цены, которую просят за 4 Series, это один из интересных имиджевых автомобилей в мире.

Если вы уже повзрослели достаточно, чтобы считать третью серию BMW слишком «пацанской», но не считаете себя таким «старпером», чтобы покупать вальяжную «пятерку», то возможно BMW 4 Series Gran Coupe — это то, «что доктор прописал».

Характеристики BMW 4 Series Gran Coupe

Габариты (длина, ширина, высота) — 4640/1825/1400 мм

Клиренс — 145 мм

Масса снаряженная / максимальная — 1690 кг / 2175 кг

Объем багажника - 480 л

Двигатель — 4-цилиндровый бензиновый мотор 2 л с двумя турбинами, 184 л.с., 270 Нм.

Тип привода - полный

Коробка передач — 8-ступенчатая АКПП

Максимальная скорость — 233 км/ч.

Разгон с 0 до 100 км/ч — 7,8 сек

Заявленный средний расход топлива трасса/город — 5,5/8,7 л на 100 км

Цена — от 971 тыс грн