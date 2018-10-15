На таких женятся. Тест-драйв Nissan X-Trail

Каждый раз знакомясь с очередным обновлением Nissan X-Trail, я ловлю себя на мысли, что эта машина слишком правильная и очень безликая. Ну словом, именно такая, какую хотят большинство обывателей.

Я имею в виду, что где-нибудь за «рюмкой пива» каждый готов порассуждать о Porsche или даже Ferrari, но в реальности очень многие люди не склонны покупать яркие и броские атрибуты, предпочитая окружать себя практичными вещами.

Взрослая жизнь — она такая. Скукотища, знаю, но что поделаешь.

И Nissan X-Trail — как раз из тех автомобилей, которые являются квинтэссенцией этого подхода.

У него в меру футуристичный дизайн, в меру крупные габариты, разумное соотношение динамики и экономичности. И относительно вменяемая цена.

Но нет никаких «божьих искр» или харизматичных особенностей.

Это - не эскалоп с размарином, в котором ключевую роль играет правильно подбранный душистый перец.

Это — классический чизбургер, суть которого не в том, чтобы нравиться всем, а в том, чтобы не уметь не понравиться кому бы то ни было.

Как едет?

У нас побывала дизельная версия Nissan X-Trail. Здесь установлен тяговитый и экономичный 1,6-литровый турбодизель совместной разработки Nissan и Renault. Он работает в паре с вариатором Xtronic, который оперирует 7 виртуальными передачами.

В целом об этой связке хочется говорить только хорошие слова. Двигатель подхватывает с «низов» и неплохо тянет до примерно 4000 тыс об/мин, педаль газа отзывчива, вариатор не тупит (особенно похвально он ведет себя при торможении и резком сбросе газа — все происходит плавно, без рывков).

Разница между обычным режимом и ECO не очень заметна, так что можно ездить в любом режиме с примерно одинаковыми впечатлениями.

Руль Nissan X-Trail немного пустоват. Водитель, который никогда не совершает резких маневров, скорее всего этого не заметит. Но если вы любите «порысачить» на дороге, то вам не понравится, что руль не слишком информативен.

С другой стороны, любители активных «покатушек» такие авто как X-Trail обычно не покупают. Так что в явные минусы я бы этот момент не записывал.

Куда больше меня раздражало поведение ходовой части X-Trail. Она какая-то расхлябанная, словно на заводе что-то слегка недокрутили. На неровностях снизу многовато стуков и шумов, на виражах есть весьма заметные крены. При этом машину не назовешь сильно жесткой. Подвеска справляется с задачей не допускать кинетическую энергию от ударов по ухабам и ямам до мягких мест своих пассажиров.

На бездорожье на дизельном Nissan X-Trail лучше не соваться. 1,6-литровая версия с вариатором — исключительно переднеприводная. Посему клиренс 210 мм тут скорее для уверенного преодоления бордюров в поисках парковочного места, чем для форсирования проселочных дорог и болот.

Как выглядит?

Обновленный Nissan X-Trail не сильно отличается от своего предшественника.

Чуть поменялись бампера, стала более футуристичной решетка радиатора, фары стали более резко очерченными, агрессивными.

В целом X-Trail старается скрыть свою миролюбивую сущность за резко очерченными гранями. Но только в деталях. Достаточно окинуть автомобиль общим взглядом, как мягкие обводы начинают доминировать над острыми углами. Как будто смотришь на добродушного ребенка с нестриженными ногтями. Да, может и поцарапать, но не сильно, а так — просто милашка.

Отмечу также, что X-Trail — один из тех автомобилей, восприятие которых на 90% зависит от цвета кузова. Тестовый автомобиль был оранжевым. Посмотрите на фото, он кажется броским и ярким.

Но белый или серый X-Trail теряет большую часть своего шарма, превращаясь в «просто машину».

Да, в той или иной степени, это можно сказать обо всех автомобилях на свете. Но про такие авто как X-Trail — с гораздо большей уверенностью.

Что внутри?

От «внутренностей» X-Trail у меня остались два самых ярких впечатления. Одно положительное и одно негативное.

Первое касается простора. Да, X-Trail и снаружи кажется немаленьким автомобилем, но внутри салон кажется огромным. У водителя и пассажира — свобода как в бизнес-классе приличной авиакомпании (если бы еще у кресел было побольше регулировок...).

Сзади достаточно места для троих взрослых. А уж двое детей там и вовсе могут играть в футбол.

И ко всему этому прилагается весьма внушительный багажник (550 л). Со сложенными спинками второго ряда можно получить «грузовичок» объемом без малого 2000 л.

А вот второе впечатление несколько иного рода. В X-Trail, как и во многих японских авто, весьма посредственная шумоизоляция. При движении по городу это мало заметно. А вот на трассе, особенно, если у вас не очень дорогая и шумноватая резина, проблема становится заметнее. Больше всего шума идет снизу — из-под днища и колесных арок. Хотя аэродинамические шумы от боковых зеркал тоже вносят свой вклад.

Что по деньгам?

Цены на эту версию Nissan X-Trail стартуют от 880 тыс. грн. И в максимальной комплектации переваливают за 900 тыс. грн.

Деньги немалые, и конкурентов у X-Trail — целая армия. На их фоне Nissan выделяется современным дизайном, неплохой экипировкой (я о технологических «фишках») и впечатляющей экономичностью.

Вот о ней чуть подробнее.

Я ездил на тестовом Nissan X-Trail в Одессу с семьей. По старой привычке попробовал по дороге в одну сторону ехать спокойно, даже слегка по пенсионерски. А обратно — чуточку «полетать», дать себе волю (не буду указывать среднюю скорость, а то мало ли, вдруг мои обзоры читают соответствующие органы).

В первом случае я получил средний расход топлива 5,9 л на 100 км. Впечатляющий результат для такого крупного авто.

Во втором случае расход перевалил за 8 л на 100 км. Что… на самом деле, тоже отлично для такого немаленького автомобиля.

Езда в пределах города тоже свидетельствует об экономичности связки 1,6-литрового дизеля и вариатора. В Одессе мне удавалось уложиться в 6 л на 100 км. Киевские тянучки требовали примерно 6,5-7,5 л в зависимости от второстепенных факторов (время дня, погода, район города и т.д).

Вердикт НВ

8/10

Nissan X-Trail — отличная машина, если вам нужна именно машина. Это вместительный и экономичный кроссовер без акцента на внедорожные качества. Приятный городской автомобиль для семьи.

Любителям искать во всем яркую индивидуальность лучше пройти мимо. Nissan X-Trail — не об этом. Он создан, чтобы угодить людям, которые привыкли втискивать реальность в себя, а не наоборот. И справляется с этим на отлично.

Характеристики тестового Nissan X-Trail

Габариты (длина, ширина, высота) — 4640/1820/1715 мм

Колесная база - 2705 мм

Клиренс — 210 мм

Масса снаряженная/полная — 1610/2150 кг

Объем багажника - 550/1982 л

Двигатель — турбодизель с прямым впрыском топлива, 1,6 л, 130 л.с., 320 Нм

Тип привода - передний

Коробка передач — вариатор Xtronic

Разгон с 0 до 100 км/ч - 10,4 сек

Заявленный средний расход топлива в городском цикле — 5,9 л на 100 км

Заявленный средний расход топлива на трассе — 4,7 л на 100 км

Цена — от 880 тыс. грн