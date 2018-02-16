Tesla заявила о выпуске юбилейного, 300-тысячного электрокара

Компания Tesla выпустила 300 000 электромобилей Model S, Model X и Model 3 с момента их запуска в производство.

Такая информация содержится в официальном документе, который компания разослала своим акционерам, пишет Electrek.

В документе отмечается, что Tesla к концу 2017 года завершила почти все свои цели, в частности запуск Model 3, Tesla Semi, Tesla Roadster, строительство мощнейшей резервной системы хранения энергии Powerpack в Австралии, открытие новых зарядных станций по всему миру. Среди выполненных задач названо и "совокупное производство в 300 тысяч автомобилей".

Интересно, что в конце 2017 года о достижении показателя в 300 тысяч электрокаров речи не было. По итогам 4 квартала 2017 года Tesla произвела 29 870 автомобилей. А с момента своего создания до конца 2017 года этот показатель, по официальной статистике, составил 212 821 единиц Model S, 71 927 единиц Model X и 1770 автомобилей Model 3 - то есть 286 518 электрокаров.

В этой статистике компания почему-то не учла примерно 2600 единиц своей первой модели, Tesla Roadster, которая производилась с 2008 по 2012 год. Такая "забывчивость" позволила Tesla утверждать, что для достижения показателя в 300 тысяч проданных электрокаров ей понадобилось меньше времени, чем компании Nissan с моделью Leaf.

Nissan сообщила о том, что продала 300 тысяч электромобилей Nissan Leaf за все время существования данной модели с 2011 по декабрь 2017 года. В то же время, если не учитывать Roadster, то Tesla достигла результата в 300 тысяч быстрее - с 2013 года по начало 2018. Первая модель компании, вероятно, несколько портит статистику для Маска.

Отметим, что единственной незавершенной целью компании Tesla, о которой также упоминается в документе для акционеров, является достижение валовой прибыли в 30% за четыре квартала.

Ранее НВ сообщало, что минувший квартал стал для Tesla наихудшим в истории. Чистый убыток в октябре-декабре увеличился до $675 млн в сравнении c $121 млн за аналогичный период 2016 года. В то же время выручка повысилась до $3,28 млрд против $2,28 млрд в четвертом квартале 2016 года. По итогам 2017 года убыток Tesla превысил $1,4 млрд.